Пермь: новости дня
18:42 | 25.01.2019
В Перми осудили группу лжегазовиков
Под предлогом замены или ремонта кухонных плит и оборудования ложные газовики, мужчины в возрасте от 21 до 37 лет, посещали квартиры пожилых жителей Прикамья. Преступники предъявляли поддельные удостоверения сотрудников социальных и газовых служб. Из домов потерпевших они похищали деньги и ценные вещи. Суммы ущерба – от 5 до 250 тысяч рублей. По данным следствия, злоумышленники занимались кражами и мошенничествами на территории региона с начала 2017 года, а задержали их летом прошлого года оперативники УМВД по г. Перми.
Группа состояла из трех жителей Прикамья, уроженца Нижнего Тагила и 37-летнего жителя Саратовской области. Главный фигурант, родом из Свердловской области, пошел на сделку со следствием, и его дело рассматривалось в особом порядке. В сентябре 2018 года его приговорили к четырем годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей.
Остальным участникам группы суд вынес приговор 25 января. Двое получили по 8 лет заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. Их 33-летний напарник отправится в колонию общего режима на семь с половиной лет и выплатит такой же штраф. Четвертый фигурант, 1992 года рождения, приговорен к двум с половиной годам и штрафу в 150 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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