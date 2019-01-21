В Перми осудили группу лжегазовиков

18:42 | 25.01.2019

В Перми вынесен обвинительный приговор четверым мужчинам. Свердловский районный суд признал их виновными в серии мошенничеств и краж у пенсионеров, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Под предлогом замены или ремонта кухонных плит и оборудования ложные газовики, мужчины в возрасте от 21 до 37 лет, посещали квартиры пожилых жителей Прикамья. Преступники предъявляли поддельные удостоверения сотрудников социальных и газовых служб. Из домов потерпевших они похищали деньги и ценные вещи. Суммы ущерба – от 5 до 250 тысяч рублей. По данным следствия, злоумышленники занимались кражами и мошенничествами на территории региона с начала 2017 года, а задержали их летом прошлого года оперативники УМВД по г. Перми.



Группа состояла из трех жителей Прикамья, уроженца Нижнего Тагила и 37-летнего жителя Саратовской области. Главный фигурант, родом из Свердловской области, пошел на сделку со следствием, и его дело рассматривалось в особом порядке. В сентябре 2018 года его приговорили к четырем годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей.



Остальным участникам группы суд вынес приговор 25 января. Двое получили по 8 лет заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. Их 33-летний напарник отправится в колонию общего режима на семь с половиной лет и выплатит такой же штраф. Четвертый фигурант, 1992 года рождения, приговорен к двум с половиной годам и штрафу в 150 тысяч рублей.