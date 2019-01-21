Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил перспективы пермского «умного домофона»

18:02 | 25.01.2019

В четверг, 24 ноября, на выездном совещании по цифровому развитию субъектов РФ заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Андрею Чибису и губернатору Пермского края Максиму Решетникову в рамках выставки ИТ-разработок пермских компаний президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев продемонстрировал одну из разработок компании — «умный домофон».



По словам представителей компании-разработчика, «умные домофоны» оснащены встроенными камерами, которые позволяют жителям видеть визитера через мобильное приложение. Кроме того, благодаря интегрированной системе «Свободные руки», самим жителям не обязательно прикладывать ключ, что позволит стать полностью независимыми от обычной трубки у двери. Разработка имеет важную социальную функцию: домофоны способны распознавать лица разыскиваемых людей и информировать об обнаружении органы внутренних дел. Это важная функция, которая позволит совершить прорыв в обеспечении безопасности.



Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев отметил, что разработка этого продукта – еще один шаг к достижению главной цели компании. «Наша цель – цифровизация обыденности. Сделать жизнь людей безопаснее, качественнее и счастливее, — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. — Продукт «умный домофон» — важный шаг в достижении этих целей».



Андрей Чибис высоко оценил пермскую разработку и отметил ее перспективы по внедрению и тиражированию по всей России. «В обеспечении безопасности заинтересованы все регионы, все города, поэтому, думаю, что этот кейс найдет применение во многих субъектах страны», — заключил замминистра.



Отметим, в декабре 2018 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ правительство Пермского края направило письмо о включении города Березники в перечень муниципальных образований для внедрения технологий «Умного города». Региональный проект паспорта «Умный город» также был направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в декабре 2018 года.



Сегодня в рамках проекта «Умный город» в Прикамье развивается сразу несколько территорий: микрорайон Любимов в Березниках, квартал Новые Ляды, микрорайон Краснова. В рамках программы также внедряются проекты по безопасной школе и умному освещению. В частности, предполагается, что «умный домофон» будет апробирован на пилотных площадках.