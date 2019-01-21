Пермь: новости дня
18:02 | 25.01.2019
Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил перспективы пермского «умного домофона»
По словам представителей компании-разработчика, «умные домофоны» оснащены встроенными камерами, которые позволяют жителям видеть визитера через мобильное приложение. Кроме того, благодаря интегрированной системе «Свободные руки», самим жителям не обязательно прикладывать ключ, что позволит стать полностью независимыми от обычной трубки у двери. Разработка имеет важную социальную функцию: домофоны способны распознавать лица разыскиваемых людей и информировать об обнаружении органы внутренних дел. Это важная функция, которая позволит совершить прорыв в обеспечении безопасности.
Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев отметил, что разработка этого продукта – еще один шаг к достижению главной цели компании. «Наша цель – цифровизация обыденности. Сделать жизнь людей безопаснее, качественнее и счастливее, — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. — Продукт «умный домофон» — важный шаг в достижении этих целей».
Андрей Чибис высоко оценил пермскую разработку и отметил ее перспективы по внедрению и тиражированию по всей России. «В обеспечении безопасности заинтересованы все регионы, все города, поэтому, думаю, что этот кейс найдет применение во многих субъектах страны», — заключил замминистра.
Отметим, в декабре 2018 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ правительство Пермского края направило письмо о включении города Березники в перечень муниципальных образований для внедрения технологий «Умного города». Региональный проект паспорта «Умный город» также был направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в декабре 2018 года.
Сегодня в рамках проекта «Умный город» в Прикамье развивается сразу несколько территорий: микрорайон Любимов в Березниках, квартал Новые Ляды, микрорайон Краснова. В рамках программы также внедряются проекты по безопасной школе и умному освещению. В частности, предполагается, что «умный домофон» будет апробирован на пилотных площадках.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
00:11 | 26.01.2019
В честь 140-летия Бажова в музее Екатеринбурга открылась выставка с личными вещами писателя
21:23 | 25.01.2019
Музей Высоцкого в Екатеринбурге представил скульптуру Сальвадора Дали, которая нравилась барду
18:42 | 25.01.2019
В Перми осудили группу лжегазовиков
18:25 | 25.01.2019
«Ты суслика видишь?»: в Свердловской области построили жильё для ветерана без воды, света и газа, но уверяют, что всё это есть
18:02 | 25.01.2019
Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил перспективы пермского «умного домофона»
17:09 | 25.01.2019
Отвергнутый зауралец пытался дважды поджечь дом своей бывшей подруги
16:56 | 25.01.2019
У Южного автовокзала столкнулись два автобуса. Пострадали шесть человек
16:50 | 25.01.2019
Тюменская компания из нефтегазовой отрасли планирует стать резидентом ТОСЭР в Варгашах
16:47 | 25.01.2019
«Единая Россия» усилила позиции на севере Свердловской области
16:45 | 25.01.2019
Названы лауреаты литературной премии имени Бажова
16:32 | 25.01.2019
В Прикамье дисквалифицирован еще один директор управляющей организации
16:17 | 25.01.2019
«Adidas», «Reebok», «Nike»: таможенники не пустили в Екатеринбург партию контрафактной одежды на 13 миллионов рублей
16:10 | 25.01.2019
Завтра на Широкореченском мемориале пройдут мероприятия в честь 75-летия освобождения Ленинграда
15:44 | 25.01.2019
Свердловская область подошла к пику заболеваемости гриппом
15:37 | 25.01.2019
Первую квитанцию за вывоз ТКО прикамцы получат в начале февраля
15:16 | 25.01.2019
В столице Прикамья пройдет ярмарка вакансий
14:56 | 25.01.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, заработавшим на обманутых горожанах шесть миллионов рублей
14:06 | 25.01.2019
На свердловских трассах продолжают гибнуть животные
13:43 | 25.01.2019
Мэрия Екатеринбурга возвращает 024 маршрут на улицы города
13:37 | 25.01.2019
Пермяки могут отправиться на восток через Новосибирск
13:19 | 25.01.2019
Участников «Лыжни России» в Екатеринбурге будут возить бесплатно
12:41 | 25.01.2019
В Перми из-за морозов перенесли фестиваль ГТО
12:22 | 25.01.2019
В Екатеринбурге напротив «Екатеринбург Арены» откроется «тюремный» музей
12:21 | 25.01.2019
Выходные в Перми будут морозными
12:07 | 25.01.2019
Судебные приставы закрыли «недостроенную» гостиницу в Первоуральске
12:03 | 25.01.2019
Следователи просят курганцев о помощи в поисках пропавшей женщины
11:56 | 25.01.2019
Анатолий Литовченко помог школам в получении новых автобусов
11:50 | 25.01.2019
Житель Зауралья получил срок за избиение беременной возлюбленной