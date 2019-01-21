Пермские ИТ-компании представили инновационные проекты зампреду Правительства РФ

17:55 | 25.01.2019

25 января заместителю председателя Правительства РФ Максиму Акимову представили выставку инновационных проектов в области цифровизации «Фонд лучших региональных практик». С 24 по 26 января свои проекты презентуют 13 пермских компаний.



Среди проектов – решения из сферы здравоохранения, образования, общественной безопасности, охраны окружающей среды, охраны условий труда, оптимизации производства, управления финансово-хозяйственной деятельностью. Участниками выставки стали АО «ЭР-Телеком Холдинг», группа компаний «ITPS», Promobot, ООО «ЮНИКОРН», ООО «Портал», ООО «Пармалогика», «Pro IT», Филиал ООО «ЛУКОЙЛ - Инжиниринг», ООО «Инкаб», группа компаний «СВАН», ООО «ИНСАЙТ Электроникс», ООО «Форсайт», ООО «Технологии безопасности дорожного движения».



Компании презентовали разработки, которые могут быть тиражированы и успешно реализованы в других субъектах РФ. Все проекты главным образом работают на улучшение качества жизни, организацию сбора, хранения и обработки данных для нужд населения.



Так, представители АО «ЭР-Телеком Холдинг» рассказали о цифровых решениях для «умного города» и презентовали видеоаналитику для учреждений образования и здравоохранения. Например, компания презентовала на выставке сбор и обработку информации с приборов учета в ресурсоснабжающих организациях и ЖКХ, умное городское освещение, мониторинг удаленных объектов транспортной инфраструктуры, управление вывозом бытовых отходов и экомониторинг. Решение, объединяющее инженерные системы здания, оборудование умного дома, информационные системы застройщика и управляющей компании, представила компания ООО «ЮНИКОРН».



Интерес участников межрегионального совещания лидеров цифрового развития вызвала интеграционная платформа Avist, разработанная пермской группой компаний «ITPS». Платформа позволяет консолидировать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные инженерных и производственных систем и формирует единую среду производственного планирования. Еще одно решение, представленное компанией, позволяет эффективно управлять процессами охраны труда и промышленной безопасности. Персональные устройства (смарт-браслеты) контролируют ключевые показатели физического состояния сотрудников (пульс, уровень жидкости в организме, уровень стресса, энергетический баланс), местонахождение сотрудников, выполняемые работы, наличие требуемой квалификации и допусков.



Еще одним из представленных на выставке проектов стал портал «Управляем вместе». В разработке интерактивной платформы по взаимодействию с жителями региона приняла участие консалтинговая компания ОТР.



Напомним, портал «Управляем вместе» начал работу в феврале 2017 года. На портале раскрывается информация о строительстве, реконструкции и благоустройстве объектов инфраструктуры. Каждый житель может отдать свой голос по важным вопросам развития экономической и социальной жизни, транспортной инфраструктуры и других сфер, вынесенных на общественное обсуждение. Осуществляется обратная связь по выявленным проблемам и нарушениям. На страницах портала жители могут оценивать результаты работы органов власти. Реализована возможность предлагать новые категории и новые объекты для включения в программу развития края на 2018-2021 годы и голосовать за объекты, предложенные органами власти.



«Управляем вместе» занял первое место на VI Всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018». Проект признан лучшим в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами – Общественные проекты».