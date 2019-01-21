Первую квитанцию за вывоз ТКО прикамцы получат в начале февраля

15:37 | 25.01.2019

В феврале ОАО «КРЦ-Прикамье» начнет рассылку первых январских квитанций за вывоз мусора. Жители региона получат отдельный платежный документ, содержащий данные плательщика, сумму и реквизиты для оплаты.



Большинство управляющих компаний и ТСЖ выбрали прямые расчеты с ГУП «Теплоэнерго», выполняющим обязанности регионального оператора. Это означает, что расчет платы за услугу и печать квитанций ложатся на «КРЦ-Прикамье», а деньги за вывоз мусора напрямую пойдут коммунальному оператору.



Получив квитанцию от краевого расчетного центра ОАО «КРЦ-Прикамье», нужно проверить данные плательщика, адрес и площадь помещения. Обнаружив ошибку, следует направить в «КРЦ-Прикамье» обращение любым удобным способом: обычным письмом через почту России (614039, Пермь, ул. Сибирская, 67), электронную почту (tko-info@krc-prikam.ru) или лично в офисе абонентского обслуживания, приложив копию документа, подтверждающего право собственности или пользования помещением. В квитанции перечислены способы подачи обращения о некорректных данных.



Напомним, на коммунальную услугу по вывозу мусора распространяются все льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.



Без комиссии оплатить квитанции «КРЦ-Прикамье» за вывоз мусора можно в Сбербанке, Почтобанке, отделениях Почты России, Ижкомбанке, Урал ФД, Россельхозбанке, Проинвестбанке и Газпромбанке.