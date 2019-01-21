В столице Прикамья пройдет ярмарка вакансий

15:16 | 25.01.2019

30 января состоится первая в этом году ярмарка вакансий. Сотрудники требуются предприятию в Мотовилихинском районе.



В этот день с 15:00 до 16:00 в территориальном отделе ЦЗН Пермского края по Мотовилихинскому району Перми (ул. 1905 года, 1) ярмарку вакансий проведет отряд №3 Пермского филиала АО «РТ-Охрана». Вакансии охранников будут предложены мужчинам и женщинам.