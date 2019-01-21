В Перми из-за морозов перенесли фестиваль ГТО

12:41 | 25.01.2019

Муниципальный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» должен был состояться на лыжной базе «Прикамье» 27 января. Теперь мероприятие перенесли на 3 февраля.



Напомним, сдать нормы ГТО приглашают семейные команды: дети от 11 до 17 лет и взрослые от 18 до 59 лет, состоящие в родстве.



Так как дата проведения фестиваля ГТО изменилась, продлен срок подачи заявок на участие. Заявки принимаются до 30 января по электронной почте: gto.perm@gmail.com. Справки по телефону 8-996-249-62-15.