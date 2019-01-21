Пермь: новости дня
12:28 | 25.01.2019
На площадке жилого комплекса в Перми впервые реализуют проект «Умный город»
В рамках соглашения при поддержке правительства Пермского края АО «ЭР-Телеком Холдинг» обязуется построить и ввести в эксплуатацию информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», а также реализовать сервисы с использованием технологии «Интернета вещей» в новом жилом комплексе «Гулливер» крупного федерального девелопера «КОРТРОС». Технология «Интернета вещей», которая будет использована при реализации проекта, разработана на базе интеграционной платформы MySmartFlat, созданной пермской компанией ЮНИКОРН.
Планируется, что данный жилой объект будет оснащен комплексным решением, имеющим широкий круг возможностей. Сервисы будут установлены в интересах жителей, для их комфорта и безопасности, а также они позволят оптимизировать работу управляющих компаний и правоохранительных органов. Кроме того, сервисами смогут пользоваться и предприниматели, офисы и торговые точки которых разместятся в жилом комплексе.
Система «умных технологий» призвана обеспечивать безопасность на территории жилого комплекса через «Умный видеоконтроль», как внутри домов, так и на всей прилегающей к объекту территории. Важной составляющей системы является контролируемый доступ на территорию ЖК с помощью «Умных шлагбаумов» и «Умных домофонов». Встроенные камеры оснащены системой распознавания лиц и подключены к системе интеллектуального мониторинга с возможностью оперативной связи с правоохранительными органами.
Помимо этого, реализованная интеллектуальная система будет решать повседневные задачи, одна из которых - управление важнейшими параметрами: температурой, включением/выключением света и воды, передачей информации со счетчиков электричества, тепла, воды и другими «умными» устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность проживания на территории современного жилого комплекса. Управление всеми элементами и контроллерами будет осуществляться через единое мобильное приложение, которое также связано с отдельным модулем, позволяющим осуществлять заказы товаров и услуг. Это приложение будет установлено на мобильные устройства собственников недвижимости в жилом комплексе.
Правительством Пермского края в рамках соглашения будет оказано содействие в презентации проекта на региональном и федеральном уровнях.
По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, предполагается, что «умные» технологии позволят повысить уровень безопасности и комфорта на территории «пилотной» площадки. «Мы понимаем, что за «умными» технологиями будущее, не успеем обернуться, как интернетом вещей будет никого не удивить. По внедрению новых сервисов Пермский край один из первых в России, – отметил Максим Решетников. – Мы уже тестируем «умный свет» на одной из центральных улиц Перми, эта технология доказала свою эффективность, и сейчас она будет постепенно распространяться в краевой столице, а затем и в других городах. Если мы увидим, что «Умный дом» реально позволяет решать вопросы безопасности, этот сервис также получит широкое распространение».
«Мы объединяем свои усилия с MySmartFlat и группой компаний «КОРТРОС» для запуска пилотного проекта «Умный дом» в новом жилом комплексе «Гулливер» с целью дальнейшего выхода платформы на российский рынок», — заявляет президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.
«Умный домофон» оснащен встроенными камерами, которые позволяют жителям видеть визитера через мобильное приложение. Кроме того, благодаря интегрированной системе «Свободные руки» самим жителям не обязательно прикладывать ключ, что позволит стать полностью независимыми от обычной трубки у двери. Разработка имеет важную социальную функцию: домофоны способны распознавать лица разыскиваемых людей и информировать об обнаружении органы внутренних дел.
© «Вечерние Ведомости»
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