ИГЖН Пермского края будет контролировать деятельность фонда капремонта

17:57 | 24.01.2019

Законодательное собрание поддержало расширение полномочий краевой инспекции государственного жилищного надзора. Соответствующий законопроект принят в первом чтении на заседании 24 января.



Парламентарии поддержали законопроект, вносящий изменения в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края». Инспекции госжилнадзора Пермского края передаются полномочия по контролю за деятельностью регионального оператора капремонта. Ранее этим занималось краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства.