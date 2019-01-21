120 лет исполняется Камскому железнодорожному мосту

16:23 | 24.01.2019

27 января 1899 года по железнодорожному мосту через Каму прошел первый поезд. Мост расположен на главном ходу Транссиба, и сейчас по нему курсирует свыше 200 пассажирских и грузовых поездов в сутки.



В XIX веке Камский железнодорожный мост надежно соединил восток и запад страны и стал одним из крупнейших сооружений на Свердловской железной дороге: длина моста достигает 840 метров.



Мощные каменные опоры моста выкладывались из уральского гранита, легкие и прочные фермы были изготовлены из железа Боткинского завода на берегу Камы. Сохранилось письменное свидетельство об испытании моста по окончании строительства, в котором говорится, что по мосту пустили 40 вагонов, в каждом по 400 пудов песка: «Машинист избран по желанию и опытный человек. Под мост поставили главного строителя для смелости машинисту. Три раза пробежал поезд вперед и обратно, было благополучно».



В ходе Гражданской войны часть моста была разрушена: одно пролетное строение упало в воду. Временно вагоны с грузами через Каму доставлялись летом на баржах, а зимой – по рельсовому пути, проложенному по льду реки.



Значение моста было огромно, и Совет обороны поставил задачу восстановить его в кратчайшие сроки. Работы были завершены за два месяца до назначенного срока.



В 50-х годах ХХ века было закончено строительство второй очереди железнодорожного моста, по перегону Пермь II – Пермь-Сортировочная открылось двухпутное движение.