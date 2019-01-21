Для части пермских землепользователей 5 февраля заканчивается срок оплаты аренды

15:54 | 24.01.2019

Юридические лица, заключившие договор аренды после июня 2016 года, должны внести арендные платежи до 5 февраля.



Всего арендную плату должны внести по 1134 договорам на общую сумму 32,94 млн рублей, отмечают в департаменте земельных отношений администрации Перми. Это первый платеж в текущем году для указанной группы землепользователей, затем им предстоит внести плату за аренду земли в июне и сентябре 2019 года. Предусмотрена возможность единовременной оплаты за весь год либо поэтапного внесения арендных платежей. При этом большинство землепользователей предпочитают платить за аренду частями, поясняют в департаменте.



С прошлого года платить за аренду земли стало проще благодаря запуску «Личного кабинета землепользователя». Пользователь может легко сформировать квитанцию при помощи уникального идентификатора начислений или QR-кода и произвести оплату любым удобным способом.