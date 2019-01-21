Пермское туристическое приложение «Не сиди дома» набирает популярность

12:40 | 24.01.2019

По данным регионального министерства культуры, озвученным на заседании правительства, в новогодний период в Перми и крае было произведено более 1600 уникальных установок приложения «Не сиди дома», которое было запущено перед новогодними праздниками.

«Очень хорошо люди откликнулись на проект «Не сиди дома», — заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. — Большая была активность. В тройке лидеров популярных территорий Губаха, Кунгур и Чусовской район, то есть люди не только в Пермь едут, но и из Перми и других регионов по территориям и городам нашего края».

По данным Туристско-информационного центра, в объектах проекта было организовано более 40 тысяч посещений.

После старта проекта популярностью в социальных сетях начал пользоваться хэштег #несидидома . Количество публикаций с ним уже превысило 17 тысяч. Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, этот хэштег стали использовать даже в публикациях, которые не имеют отношения к приложению, а просто об активном отдыхе, туризме.

Проект «Не сиди дома» был запущен министерством культуры Пермского края при активном участии краевых муниципальных образований. Основной целью проекта является развитие внутреннего туризма и привлечение населения к путешествиям по Прикамью. В приложении подробно освещается каждое из представленных направлений. Благодаря нему можно узнать не только о достопримечательностях того или иного района, а также о том, где можно переночевать и пообедать.

Более подробную информацию о проекте и приложении можно узнать на краевом туристическом портале (visitperm.ru) и в группе социальной сети «Вконтакте» (vk.com/nesididomaperm).