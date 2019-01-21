«Горьковка» приглашает на разговор о пермской кухне

12:29 | 24.01.2019

26 января в 15:00 библиотека им. Горького приглашает горожан на встречу клуба «Пермский интеллигент».



Гостем клуба станет владелец кафе-музея «Пермская кухня» Алексей Субботин. Недавно он подготовил к переизданию советский бестселлер, собравший рецепты кухни народов Прикамья. Обновленный вариант кулинарной книги «Пермская кухня» вышел в свет в конце 2018 года. Присоединиться к разговору могут все интересующиеся пермской кухней.



Встреча состоится в Интернет-зале библиотеки (2 этаж, правое крыло, офис 210). Вход свободный, 12+.