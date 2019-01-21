Глава Перми Дмитрий Самойлов заручился поддержкой Почетных жителей в подготовке к 300-летию города

12:04 | 24.01.2019

На встрече с Почетными жителями Перми Дмитрий Самойлов рассказал им о результатах работы городских властей в сфере дорожного ремонта, строительства детсадов, школ, бассейнов, благоустройства парков и скверов, а также заручился поддержкой Почетных жителей в вопросе подготовки к 300-летию города.

Во встрече также приняли участие председатель гордумы Юрий Уткин, замглавы администрации города Лидия Королева и первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Общение глава Перми Дмитрий Самойлов начал с подведения итогов деятельности городской администрации за прошлый год в сфере дорожного ремонта, строительства новых детских садов, школ, бассейнов, благоустройства парков и скверов.

Напомним, что в 2018 году было построено две школы на 1000 мест каждая, сданы в эксплуатацию и открыты четыре детских сада, еще один сад выкуплен в муниципальную собственность, сейчас ведется подготовка к его открытию. Построено порядка шести спортивных площадок и стадионов при школах, впервые за двадцать лет построены два новых бассейна. Отдельное внимание было уделено дорогам – за прошедшие годы был отремонтирован третий миллион кв. метров. Активная работа велась по реконструкции общественных пространств – отремонтировано 15 скверов в разных районах города. Работа по всем направлениям будет продолжена в будущие годы.

Отдельное внимание глава города уделил вопросу подготовки к 300-летию Перми.

- 300-летие города – это не столько праздничные мероприятия, сколько строительство, реконструкция важных объектов, которые являются «лицом» Перми и неразрывно связаны с историей города. В частности, это Комсомольский проспект, улица Ленина, эспланада, сквер им. Татищева, набережная Камы, завод Шпагина и другие. По реализации этих и других проектов хотелось бы получить от вас конструктивные предложения, - обратился Дмитрий Самойлов к Почетным жителям.

В ходе беседы участники высказывали свое мнение о происходящих в городе изменениях. Так, генеральный директор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев ярким итогом прошлого года назвал открытие в Перми детского технопарка «Кванториум». Президент ПГНИУ Владимир Владимирович Маланин поблагодарил команду администрации Перми за взаимодействие с научным сообществом и поддержку молодежи. По словам художественного руководителя Пермского театра юного зрителя, Заслуженного деятеля искусств России Михаила Скоморохова, важным итогом прошлого года стало развитие социальной инфраструктуры.

- На наших глазах по всему городу открываются новые школы, детские сады, спортивные площадки. Я очень рад, что спорту уделяют большое внимание не только в нашем городе, но и по всей стране, а идет это от президента России Владимира Путина, потому что он сам любит спорт. Теперь, в Год театра, больше внимания надо уделять этой сфере. Так, в этом году выделены средства на реконструкцию нашего Пермского театра юного зрителя, - отметил Михаил Юрьевич.

Президент ПГНИУ Владимир Маланин подчеркнул, что городу есть чем гордиться:

- Глава города Дмитрий Самойлов рассказал нам, какие основные проекты были реализованы в 2018 году - построены сады и школы, проведено благоустройство ряда общественных пространств. Результаты действительно впечатляют. Радует, что количество таких результатов, которыми город может гордиться, ежегодно возрастает. Это ценно еще и потому, что к 300-летию Перми наш город должен стать еще красивее и лучше. Также в этом году мы наблюдаем активную работу городской администрации с молодежью, студентами. Два года назад мы заключили Соглашение с городом и не так давно подвели итоги нашей совместной работы. За это время состоялись не просто десятки, а сотни интересных мероприятий, значимых для молодежи. Мы удовлетворены сотрудничеством и будем его расширять.

В конце встречи участники договорились о дальнейшем конструктивном взаимодействии, в частности, по вопросам подготовки к юбилею города.