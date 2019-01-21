За ограбление продуктового магазина в Перми будут судить двух подростков

11:05 | 24.01.2019

В Дзержинском районе закончено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет. Их обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Как полагает следствие, в середине июня прошлого года в Дзержинском районе нетрезвые подростки открыто похитили из магазина продукты и алкоголь на сумму 1300 рублей.

Уголовное дело направлено в суд.