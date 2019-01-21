Пермячка выиграла гонку на 10 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира

10:50 | 24.01.2019

В Лахти (Финляндия) прошел второй соревновательный день чемпионата мира среди молодежи до 23 лет. Девушки состязались в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Победительницей стала пермячка Мария Истомина с результатом 25.57,3.



Две секунды уступила россиянке Эвелина Пиппо (Финляндия). Третье время показала Тирил Венг (Норвегия) — отставание 29.6 секунды.



Остальные представительницы российской сборной расположились на 7 месте — Анна Жеребятьева, 8 месте — Яна Кирпиченко и на 11 месте — Лидия Дуркина.