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Пермь: новости дня


 

10:32 | 24.01.2019

Пермские активисты ОНФ определили дату региональной конференции

В Прикамье прошло заседание регионального отделения Общероссийского народного фронта. Общественники назначили дату региональной конференции ОНФ, где будет обновлен состав регионального штаба.

Большинством голосов решено, что конференция состоится 26 января. Рабочая группа сформирует повестку и определит участников конференции. Ключевым пунктом повестки станет избрание нового состава регионального штаба и региональной ревизионной комиссии ОНФ.

«Срок полномочий действующего штаба истекает, и для координации деятельности отделения и эффективной работы по контролю за исполнением нового «майского указа» президента необходимо избрать новый состав, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов. – Уверен, что в него войдут наиболее активные и компетентные эксперты».

© «Вечерние Ведомости»

 


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