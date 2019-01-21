Пермских студентов приглашают на день бесплатных кинопоказов

18:49 | 23.01.2019

25 января, в День студента, киноцентр «Премьер» проводит киноклуб для студентов. По студенческому билету вход будет свободным. Каждый фильм станет отправной точкой для дискуссии.



В викторине по творчеству режиссеров можно будет выиграть приглашения в киноцентр «Премьер». Ведущим киноклуба выступит сотрудник отдела медиаобразования «Пермской синематеки» Дмитрий Бронников.



В 12:00 заседание киноклуба откроется фильмом «Кококо» Авдотьи Смирновой. В 14:00 программу продолжат «Рассказы» Михаила Сегала. В 16:00 начнется «Майор» Юрия Быкова, а в 18:00 — «Со мною вот что происходит» Виктора Шамирова. Заключительным станет фильм «Танец Дели» Ивана Вырыпаева в 20:00. Подробное расписание на сайте «Пермской синематеки» (permcinema.ru/shedule/film.htm?show=1421&id=11157&referer=%2Fshedule%2Findex.htm%3Fday%3D2019-01-25%26premiere%3D0%26club%3D0%26promo%3D0).