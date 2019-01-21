В Бардымском районе отремонтируют региональную дорогу

18:21 | 23.01.2019

Определен подрядчик на ремонт автодороги Куземьярово – Акбаш. Работы должны быть выполнены до конца года.



Краевое Управление автомобильных дорог заключило договор с ИП Карапетян на ремонт участка региональной автомобильной дороги Куземьярово - Акбаш в Бардымском районе Прикамья. Сумма договора - 53 876 943 рублей, отремонтировано будет 8 километров дорожного полотна. Также будут восстановлены существующие заездные карманы, остановочные и посадочные площадки, отремонтированы бордюры; поврежденное барьерное ограждение заменят на новое оцинкованное.



Кроме того, подрядчик установит 111 новых дорожных знаков, а также дорожные знаки индивидуального проектирования, показывающие расстояния до населенных пунктов.



Подрядчик должен завершить все работы до 31 декабря 2019 года.