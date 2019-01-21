Пермь: новости дня
15:15 | 23.01.2019
Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»
«Отдельная тема – организация вывоза коммунальных отходов в каникулы. Напомню, с 1 января начала действовать новая система вывоза ТКО, новая система обращения с мусором. Теперь это полноценная коммунальная услуга. В Пермском крае ответственность за ее оказание возложена на регионального оператора – «Теплоэнерго», – сказал глава региона. – Надо сказать, что в целом в начале января есть проблемы с вывозом мусора. В этом году по ощущениям их было точно не больше, чем обычно. В целом нам удалось справиться с задачей перехода».
По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александра Шицына, в новогодние праздники безопасность функционирования объектов коммунального хозяйства обеспечивали в Пермском крае более 2375 сотрудников, 531 единица спецтехники и 251 единица автотранспорта.
Во всех 46 муниципальных образованиях региона круглосуточно функционировали единые дежурно-диспетчерские службы для оперативного реагирования на внештатные ситуации. Объекты жизнеобеспечения населения, генерирующие и электросетевые организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и объекты социальной сферы Пермского края в праздничные и выходные дни функционировали в режиме повышенной готовности.
«Сбои имели локальный характер, устранялись в нормативные сроки и не повлекли значительного материального ущерба и больших материальных затрат на их восстановление», – отметил Александр Шицын.
В рамках перехода на новую систему обращения с коммунальными отходами (бытовым мусором) с 1 по 8 января на полигоны было отправлено более 7 тыс. тонн мусора. Спецтранспорт совершил порядка 1000 выездов. По данным ПКГУП «Теплоэнерго», единого операторы по обращению с ТКО, в новогодние праздники на полигоны вывозилось 100% мусора, забираемого с контейнерных площадок. Отдельно и.о. министр отметил, что на начало работы регионального оператора был зафиксирован системный невывоз мусора предыдущими подрядчиками. «Праздничные дни мы отстояли всем миром, теперь из ручного режима нам нужно перейти к работе «на автомате». Появившиеся вопросы мы устраняем и сейчас уже будем переходить к системной работе», – обозначил Александр Шицын.
Глава Березников Сергей Дьяков отметил, что для эффективного вывоза отходов особое внимание уделялось обеспечению подъезда к мусорным площадкам. При необходимости возчикам помогали снегоуборочной техникой. «В результате с 240 контейнерных площадок мы в общей сложности вывезли 780 тонн мусора. Нареканий со стороны населения не было. Но мы видим точки с повышенным скоплением мусора. Как правило, они находятся рядом с магазинами. Будем работать по решению этого вопроса», – отметил Сергей Дьяков. Также глава муниципального образования озвучил потребность объединенной территории в помощи краевых властей по организации 57 контейнерных площадок в частном секторе. Сейчас там организован бесконтейнерный вывоз.
Губернатор заявил, что муниципалитеты необходимую поддержку получат. При этом, по словам Максима Решетникова, новые площадки должны быть оборудованы должным образом и оформлены в едином стиле. «Предусмотрим средства не только на оборудование новых, но и на приведение в порядок действующих. Мы все приведем в порядок, а содержание площадок будет на ответственности управляющих компаний», – подчеркнул Максим Решетников.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:00 | 23.01.2019
44% пермских врачей получили высшую квалификационную категорию
17:57 | 23.01.2019
На публичные слушания вынесут проект об увеличении числа депутатов в парламенте Кургана
17:50 | 23.01.2019
В Свердловской области пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу
17:30 | 23.01.2019
На Урале за год больше всего подорожали сахар, пшено и яйца
17:18 | 23.01.2019
Завтра на центральной площади Кургана состоится открытие катка
17:06 | 23.01.2019
Желающий помочь другу зауралец поплатился за ложные показания в суде
16:37 | 23.01.2019
Налетчики с молотком приговорены к длительным срокам
16:34 | 23.01.2019
Свердловская область может стать одним из пилотных регионов по введению налога для самозанятых
15:57 | 23.01.2019
Свердловская прокуратура потребовала заблокировать 12 сайтов, нарушивших законодательство ЖКХ
15:47 | 23.01.2019
В Екатеринбурге вспомнят жертв расказачивания
15:18 | 23.01.2019
Житель Богдановича отправится в колонию особого режима за изнасилование. Женщина скончалась
15:15 | 23.01.2019
Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»
13:58 | 23.01.2019
Екатеринбуржец, напавший на пенсионерку в марте прошлого года, подозревается в новых преступлениях
13:54 | 23.01.2019
«Победа» намерена летать из Перми в Анталью
13:33 | 23.01.2019
Куйвашев презентовал полпреду Цуканову академию хоккея в Солнечном
13:28 | 23.01.2019
Зауралец пойдет под суд за толчок соперника во время ссоры, который оказался смертельным
13:20 | 23.01.2019
В Перми состоится горячая линия по правам многодетных семей
13:15 | 23.01.2019
Жителей Прикамья предупреждают о сильных морозах
13:07 | 23.01.2019
Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы в Зауралье
13:04 | 23.01.2019
На Урале перед судом предстанет охотник, случайно застреливший человека
13:04 | 23.01.2019
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
12:39 | 23.01.2019
Прямой авиарейс вновь свяжет Екатеринбург и Нягань
12:33 | 23.01.2019
Свердловские антимонопольщики наказали энергетиков солидным штрафом
12:20 | 23.01.2019
В Первоуральске жильцы квартиры выиграли суд у УК за потоп после ливня
12:06 | 23.01.2019
Свердловский арбитражный суд продлил срок банкротства компании Александра Новикова
11:39 | 23.01.2019
Губернатор Прикамья провел кадровые перестановки в региональном кабинете министров
11:31 | 23.01.2019
В Екатеринбурге прокуратура организовала «горячую линию». Горожан призывают жаловаться на комунальщиков
10:52 | 23.01.2019
Автопарк скорой медицинской помощи Курганской области пополнился новыми неотложками
10:36 | 23.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2019 года