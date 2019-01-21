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Пермь: новости дня


 

15:15 | 23.01.2019

Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»

23 января на заседании правительства Пермского края обсудили итоги работы коммунальных служб в выходные и праздничные дни. Губернатор Максим Решетников отметил, что с 30 декабря по 8 января на территории края было зафиксировано 9 происшествий, но все они носили локальный характер и были устранены в нормативные сроки.

«Отдельная тема – организация вывоза коммунальных отходов в каникулы. Напомню, с 1 января начала действовать новая система вывоза ТКО, новая система обращения с мусором. Теперь это полноценная коммунальная услуга. В Пермском крае ответственность за ее оказание возложена на регионального оператора – «Теплоэнерго», – сказал глава региона. – Надо сказать, что в целом в начале января есть проблемы с вывозом мусора. В этом году по ощущениям их было точно не больше, чем обычно. В целом нам удалось справиться с задачей перехода».

По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александра Шицына, в новогодние праздники безопасность функционирования объектов коммунального хозяйства обеспечивали в Пермском крае более 2375 сотрудников, 531 единица спецтехники и 251 единица автотранспорта.

Во всех 46 муниципальных образованиях региона круглосуточно функционировали единые дежурно-диспетчерские службы для оперативного реагирования на внештатные ситуации. Объекты жизнеобеспечения населения, генерирующие и электросетевые организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и объекты социальной сферы Пермского края в праздничные и выходные дни функционировали в режиме повышенной готовности.

«Сбои имели локальный характер, устранялись в нормативные сроки и не повлекли значительного материального ущерба и больших материальных затрат на их восстановление», – отметил Александр Шицын.

В рамках перехода на новую систему обращения с коммунальными отходами (бытовым мусором) с 1 по 8 января на полигоны было отправлено более 7 тыс. тонн мусора. Спецтранспорт совершил порядка 1000 выездов. По данным ПКГУП «Теплоэнерго», единого операторы по обращению с ТКО, в новогодние праздники на полигоны вывозилось 100% мусора, забираемого с контейнерных площадок. Отдельно и.о. министр отметил, что на начало работы регионального оператора был зафиксирован системный невывоз мусора предыдущими подрядчиками. «Праздничные дни мы отстояли всем миром, теперь из ручного режима нам нужно перейти к работе «на автомате». Появившиеся вопросы мы устраняем и сейчас уже будем переходить к системной работе», – обозначил Александр Шицын.

Глава Березников Сергей Дьяков отметил, что для эффективного вывоза отходов особое внимание уделялось обеспечению подъезда к мусорным площадкам. При необходимости возчикам помогали снегоуборочной техникой. «В результате с 240 контейнерных площадок мы в общей сложности вывезли 780 тонн мусора. Нареканий со стороны населения не было. Но мы видим точки с повышенным скоплением мусора. Как правило, они находятся рядом с магазинами. Будем работать по решению этого вопроса», – отметил Сергей Дьяков. Также глава муниципального образования озвучил потребность объединенной территории в помощи краевых властей по организации 57 контейнерных площадок в частном секторе. Сейчас там организован бесконтейнерный вывоз.

Губернатор заявил, что муниципалитеты необходимую поддержку получат. При этом, по словам Максима Решетникова, новые площадки должны быть оборудованы должным образом и оформлены в едином стиле. «Предусмотрим средства не только на оборудование новых, но и на приведение в порядок действующих. Мы все приведем в порядок, а содержание площадок будет на ответственности управляющих компаний», – подчеркнул Максим Решетников.

© «Вечерние Ведомости»

 


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