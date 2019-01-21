В Перми решают, как отшвартовать к берегу застрявшие во льду дебаркадер и катер

15:09 | 23.01.2019

Вечером 22 января на Каме в районе ул. Монастырской, 1а от причала оторвались дебаркадер и катер. По сообщению МЧС, находившиеся на них два человека доставлены на берег, никто не пострадал.



Дебаркадер и катер переместились по течению и вмерзли в лед. Сейчас они находятся в ста метрах от Коммунального моста. При подъеме уровня воды они могут начать движение к мосту. Сейчас решается, что делать с плавсредствами дальше.