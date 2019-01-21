«Победа» намерена летать из Перми в Анталью

13:54 | 23.01.2019

Лоукостер «Победа» получил допуск Росавиации на полеты из Перми в Анталью.



Разрешение появилось на сайте ФАВТ (Росавиация) 22 января. Заявлено четыре рейса в неделю.



Отметим, ранее «Победа» получила разрешение на рейсы из столицы Прикамья в Стамбул и Батуми.