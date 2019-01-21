Жителей Прикамья предупреждают о сильных морозах

13:15 | 23.01.2019

Краевое МЧС информирует, что 23 и 24 января по региону местами ожидаются сильные морозы. Так, в Перми уже сегодня вечером столбик термометра опустится ниже -20°C.



ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности в морозы, одеваться теплее, ограничить пребывание на улице детей и пожилых, быть осторожнее при обогреве жилья.