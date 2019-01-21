Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС

13:04 | 23.01.2019

Пермские теплоэнергетики АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют потребителям, которые еще не оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь, произвести оплату до конца текущего месяца. Это позволит избежать начисления пени за просрочку платежа и более строгих мер воздействия на должников, предусмотренных законодательством.



Напомним, в январе потребители тепловой энергии — клиенты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» не получат квитанции за предыдущий месяц, как это традиционно происходит в течение года, так как квитанции за декабрь были разосланы в декабре в рамках стимулирующей акции «В Новый год — без долгов!». Несмотря на то, что акция уже завершилась, клиентам необходимо вовремя исполнять свои обязательства перед поставщиками коммунальных услуг.



В случае, если квитанция была утеряна, клиент может обратиться за уточнением размера платежа в офисы расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» или «Инкомус», либо в клиентские офисы «ЭнергосбыТ Плюс» по адресам: Пермь, ул. Сибирская, 67 или ул. Ушакова, 32 и получить информацию по сумме оплаты. Также есть возможность обратиться в call-центр компании по телефону 8-800-700-10-32. Размер платежа также можно уточнить в личном кабинете клиента на сайтах расчетно-кассовых центров и платежных систем крупнейших банков.



В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что задолженность за энергоресурсы может стать основанием для мер принудительного взыскания: списания средств со счетов должника, ограничения горячего водоснабжения, запрета выезда за рубеж и проведения регистрационных сделок, а также ареста личного имущества автомобилей и бытовой техники.