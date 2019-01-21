Пермь: новости дня
11:39 | 23.01.2019
Губернатор Прикамья провел кадровые перестановки в региональном кабинете министров
«Роман Александрович обращался ко мне еще в прошлом году с просьбой уйти на отдых. Но были запущены процессы объединения в территориях, поэтому я попросил Романа Александровича довести первый этап до логического завершения. Сейчас можно сказать, что первые объединительные процессы прошли в понятной для муниципалитетов форме, проделана большая работа и поставленные задачи выполнены», — отметил губернатор и пояснил, что вопросами территориального развития займется депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Валерьевич Борисов. Как подчеркнул губернатор, Александр Борисов знаком с территориальной повесткой, проблемами и задачами: имеет опыт и управленческой работы – руководил территорией.
Глава Пермского края сообщил, что также по собственному желанию пост министра территориальной безопасности покидает Андрей Викторович Ковтун. Он переходит на работу в ведомственную структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности, — это направление очень важное. «В работе министерства территориальной безопасности будет необходимо сделать акценты на взаимодействии с правоохранительными органами. У нас запланировано много мероприятий, в них важна координация действий. На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Тагирович Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Ришат Тагирович, желаю вам дальше со сформированной командой решать поставленные задачи», — поставил задачу губернатор.
Александр Валерьевич Борисов родился 7 октября 1979 года в городе Губаха Пермской области. Высшее юридическое образование.
С 2011 по 2013 гг. - глава муниципального района - председатель Земского собрания Губахинского муниципального района. С 2013 по 2016 гг. - глава городского округа - председатель Думы Губахинского городского округа. До настоящего времени - депутат, работающий на постоянной профессиональной основе.
Ришат Тагирович Ибрагимов родился 4 июля 1960 года в с. Тятер-Арслан Стерлибашевский район Республика Башкортостан. Офицер с высшим военно-политическим образованием. В 2014-2016 годы был генеральным директором АО «Научно-исследовательский институт «Солитон» (Республика Башкортостан, г. Уфа), с 2017 года – заместитель руководителя администрации, директор контрольного департамента администрации губернатора Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:58 | 23.01.2019
Екатеринбуржец, напавший на пенсионерку в марте прошлого года, подозревается в новых преступлениях
13:54 | 23.01.2019
«Победа» намерена летать из Перми в Анталью
13:33 | 23.01.2019
Куйвашев презентовал полпреду Цуканову академию хоккея в Солнечном
13:28 | 23.01.2019
Зауралец пойдет под суд за толчок соперника во время ссоры, который оказался смертельным
13:20 | 23.01.2019
В Перми состоится горячая линия по правам многодетных семей
13:15 | 23.01.2019
Жителей Прикамья предупреждают о сильных морозах
13:07 | 23.01.2019
Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы в Зауралье
13:04 | 23.01.2019
На Урале перед судом предстанет охотник, случайно застреливший человека
13:04 | 23.01.2019
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
12:39 | 23.01.2019
Прямой авиарейс вновь свяжет Екатеринбург и Нягань
12:33 | 23.01.2019
Свердловские антимонопольщики наказали энергетиков солидным штрафом
12:20 | 23.01.2019
В Первоуральске жильцы квартиры выиграли суд у УК за потоп после ливня
12:06 | 23.01.2019
Свердловский арбитражный суд продлил срок банкротства компании Александра Новикова
11:39 | 23.01.2019
Губернатор Прикамья провел кадровые перестановки в региональном кабинете министров
11:31 | 23.01.2019
В Екатеринбурге прокуратура организовала «горячую линию». Горожан призывают жаловаться на комунальщиков
10:52 | 23.01.2019
Автопарк скорой медицинской помощи Курганской области пополнился новыми неотложками
10:36 | 23.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2019 года
10:28 | 23.01.2019
Под Екатеринбургом дотла сгорел садовый дом на Московском тракте
10:15 | 23.01.2019
В Каменске-Уральском закрыли парк развлечений из-за нарушений требований пожарной безопасности
09:59 | 23.01.2019
В Екатеринбурге мужчина факелом поджёг коммунальную квартиру
23:38 | 22.01.2019
Екатеринбуржца приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество на 26,5 млн рублей
23:22 | 22.01.2019
В Екатеринбурге издали авторский путеводитель по Уралмашу
21:18 | 22.01.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую обыграл челябинский «Трактор» 3:0
20:05 | 22.01.2019
В Екатеринбурге начались слушания по делу об обрушении крыши на ЗиКе
19:09 | 22.01.2019
За 2 года по программе «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье отремонтировано более 290 км дорог
18:54 | 22.01.2019
89 лыжников приняли участие в пермском ультрамарафоне
18:37 | 22.01.2019
В Екатеринбургской думе появится «женская фракция»
18:29 | 22.01.2019
Недавно назначенная на пост вице-губернатора по соцполитике Ирина Бугаева покинула правительство Зауралья
18:26 | 22.01.2019
Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда президента РФ в ПФО
17:41 | 22.01.2019
Уральский депутат выступил против мусорной «дискриминации» регионов
17:31 | 22.01.2019
Жителя Прикамья обвиняют в убийстве пасынка