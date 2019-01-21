Губернатор Прикамья провел кадровые перестановки в региональном кабинете министров

11:39 | 23.01.2019

23 января заседание правительства Пермского края началось с кадровых перестановок. Глава региона Максим Решетников провел изменения в составе кабинета министров.



«Роман Александрович обращался ко мне еще в прошлом году с просьбой уйти на отдых. Но были запущены процессы объединения в территориях, поэтому я попросил Романа Александровича довести первый этап до логического завершения. Сейчас можно сказать, что первые объединительные процессы прошли в понятной для муниципалитетов форме, проделана большая работа и поставленные задачи выполнены», — отметил губернатор и пояснил, что вопросами территориального развития займется депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Валерьевич Борисов. Как подчеркнул губернатор, Александр Борисов знаком с территориальной повесткой, проблемами и задачами: имеет опыт и управленческой работы – руководил территорией.



Глава Пермского края сообщил, что также по собственному желанию пост министра территориальной безопасности покидает Андрей Викторович Ковтун. Он переходит на работу в ведомственную структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности, — это направление очень важное. «В работе министерства территориальной безопасности будет необходимо сделать акценты на взаимодействии с правоохранительными органами. У нас запланировано много мероприятий, в них важна координация действий. На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Тагирович Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Ришат Тагирович, желаю вам дальше со сформированной командой решать поставленные задачи», — поставил задачу губернатор.



Александр Валерьевич Борисов родился 7 октября 1979 года в городе Губаха Пермской области. Высшее юридическое образование.



С 2011 по 2013 гг. - глава муниципального района - председатель Земского собрания Губахинского муниципального района. С 2013 по 2016 гг. - глава городского округа - председатель Думы Губахинского городского округа. До настоящего времени - депутат, работающий на постоянной профессиональной основе.



Ришат Тагирович Ибрагимов родился 4 июля 1960 года в с. Тятер-Арслан Стерлибашевский район Республика Башкортостан. Офицер с высшим военно-политическим образованием. В 2014-2016 годы был генеральным директором АО «Научно-исследовательский институт «Солитон» (Республика Башкортостан, г. Уфа), с 2017 года – заместитель руководителя администрации, директор контрольного департамента администрации губернатора Пермского края.