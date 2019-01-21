Представительница Прикамья завоевала «золото» молодежного турнира по дзюдо

10:04 | 23.01.2019

В Уфе стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо среди молодежи до 23 лет. Первый день турнира принес успех Кристине Шиловой из села Троельга Кунгурского района.

Кристина уверенно выиграла 4 встречи и заняла 1 место в весовой категории 57 кг. Она завоевала путевку на финал первенства России, который пойдёт 5-9 марта в Екатеринбурге.

23 января, во второй день соревнований, на татами выйдут представители Прикамья - лидеры в тяжелых весовых категориях Петр Чудинов и Эльвира Камалова.