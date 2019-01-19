За 2 года по программе «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье отремонтировано более 290 км дорог

19:09 | 22.01.2019

Министерство транспорта Пермского края подвело итоги реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на территории Пермской агломерации. За 2 года в рамках программы было отремонтировано более 192 км дорог, из них 142 км – в 2017 году, еще 150 км – в 2018 году.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал высокую эффективность реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». На дорогах Пермской агломерации ощутимо сократилось количество ДТП. За два года из 160 аварийных очагов устранено более половины. При этом глава региона особо подчеркивал важность содержания дорог в нормативном состоянии. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.



Финансирование программы за два года составило 4,2 млрд рублей, из них 2 млрд – из федерального бюджета. По информации краевого ведомства, за два года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 153 дорожных объекта, 3 из них являются переходящими с вводом в этом году: 2 объекта капитального ремонта на ул. Уральской и реконструкция ул. Героев Хасана.



Среди наиболее знаковых объектов, которые были построены и отремонтированы за 2017-2018 годы, - транспортная развязка на подъезде к пермскому аэропорту, вторая очередь Восточного обхода, ремонт шоссе Космонавтов. Также были отремонтированы дороги в Краснокамском районе, Добрянке и Пермском муниципальном районе.



С этого года Пермский край вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основное его отличие от программы «Безопасные и качественные дороги» в том, что в него вошла вся сеть региональных дорог края.



Отметим, численность населения Пермской городской агломерации превышает 1,2 млн человек. В состав Пермской агломерации вошли г. Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский муниципальный районы, а также дороги федерального и регионального значения, исходя из принципа суточной трудовой миграции.



Протяженность автомобильных дорог агломерации в 2017 году составляла 1621,1 км. С 2019 года протяженность дорог агломерации уточнена и увеличена до 1688,8 км. На 1 января 2019 года доля дорог в нормативном состоянии составляет 59,3 %.