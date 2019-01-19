89 лыжников приняли участие в пермском ультрамарафоне

18:54 | 22.01.2019

В минувший уикенд в столице Прикамья впервые состоялся ультрамарафон «Iron Skier – IMS 2019». Четыречасовой ультрамарафон проводился в индивидуальном и командном зачете, а для самых выносливых лыжников предназначалась 55-километровая трасса, тоже в индивидуальном и командном зачете. 90% лыжни проходило по лесу, один круг – десять километров.



На лыжню вышли 89 спортсменов из Перми и Прикамья, Ижевска, Екатеринбурга, из них 50 приняли участие в командном зачете; за победу боролись 13 команд.



В четырехчасовом ультрамарафоне победили Анатолий Печенкин среди мужчин и Татьяна Тукачева среди женщин (индивидуальная гонка), команда «СпортХолл». На дистанции 55 км лучшим стал Рауль Шакирзянов, а среди команд – «КСО Пермяк 56».