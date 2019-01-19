Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда президента РФ в ПФО

18:26 | 22.01.2019

21 января Алексей Кузьмицкий назначен на должность заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.



Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года в г. Белово Кемеровской области.



В 1992 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ленина, в 1999 году — Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, в 2005 году — Северо-Западную академию государственной службы.



С 1992 по 2005 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Пскова и Санкт-Петербурга.



2005-2007: заместитель губернатора Камчатского края.

2007-2011: губернатор Камчатского края.

2011-2014: аудитор Счетной палаты РФ.



С 2014 года - советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех».



Напомним, 16 января 2019 года российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО. Он будет отвечать в аппарате Игоря Комарова за внутреннюю политику и взаимодействие со СМИ.