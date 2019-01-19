В прошлом году в Перми расселено из аварийного жилья около двух тысяч человек

18:15 | 22.01.2019

Чтобы увеличить объемы и темпы расселения, городская администрация планирует привлечь финансирование из бюджетов разных уровней до 2024 года. В результате можно будет расселить и снести более 500 аварийных домов.



Итоги работы за 2018 год подвело управление жилищных отношений администрации Перми. Новое жилье или выкупную стоимость получили 1955 пермяков, расселено более 23,8 тысячи кв. метров аварийного жилья.



Новые объемы расселения входят в число ключевых направлений в бюджетной политике Перми на 2019-2021 годы. В 2018 году администрации города оказал серьезную поддержку бюджет Прикамья. С этого года к краевому софинансированию добавляется федеральное. В ближайшую трехлетку планируется выйти на показатель, минимум в два раза превышающий текущий уровень расселения. Эта задача потребует более системного подхода к вопросу расселения аварийного жилья.



Благодаря привлечению финансирования из бюджетов разных уровней можно будет снести и расселить более 500 многоквартирных домов общей площадью 256,9 тысячи квадратных метров, поясняют в управлении жилищных отношений.



В управлении также обращают внимание на смену адреса приема граждан по вопросам расселения из аварийного жилья. Прием граждан осуществляется по адресу: улица Монастырская, 119 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.