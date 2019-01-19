Пермь: новости дня
18:15 | 22.01.2019
В прошлом году в Перми расселено из аварийного жилья около двух тысяч человек
Итоги работы за 2018 год подвело управление жилищных отношений администрации Перми. Новое жилье или выкупную стоимость получили 1955 пермяков, расселено более 23,8 тысячи кв. метров аварийного жилья.
Новые объемы расселения входят в число ключевых направлений в бюджетной политике Перми на 2019-2021 годы. В 2018 году администрации города оказал серьезную поддержку бюджет Прикамья. С этого года к краевому софинансированию добавляется федеральное. В ближайшую трехлетку планируется выйти на показатель, минимум в два раза превышающий текущий уровень расселения. Эта задача потребует более системного подхода к вопросу расселения аварийного жилья.
Благодаря привлечению финансирования из бюджетов разных уровней можно будет снести и расселить более 500 многоквартирных домов общей площадью 256,9 тысячи квадратных метров, поясняют в управлении жилищных отношений.
В управлении также обращают внимание на смену адреса приема граждан по вопросам расселения из аварийного жилья. Прием граждан осуществляется по адресу: улица Монастырская, 119 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:05 | 22.01.2019
В Екатеринбурге начались слушания по делу об обрушении крыши на ЗиКе
19:09 | 22.01.2019
За 2 года по программе «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье отремонтировано более 290 км дорог
18:54 | 22.01.2019
89 лыжников приняли участие в пермском ультрамарафоне
18:37 | 22.01.2019
В Екатеринбургской думе появится «женская фракция»
18:29 | 22.01.2019
Недавно назначенная на пост вице-губернатора по соцполитике Ирина Бугаева покинула правительство Зауралья
18:26 | 22.01.2019
Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда президента РФ в ПФО
17:41 | 22.01.2019
Уральский депутат выступил против мусорной «дискриминации» регионов
17:31 | 22.01.2019
Жителя Прикамья обвиняют в убийстве пасынка
17:23 | 22.01.2019
Пермяки могут отправиться на север прямыми рейсами
17:09 | 22.01.2019
В Первоуральске прошло первое заседание по делу бывшего начальника управления архитектуры города
17:06 | 22.01.2019
При строительстве нового биатлонного центра в Екатеринбурге используют опыт Германии
16:30 | 22.01.2019
На Тюменском тракте произошло ДТП с тремя погибшими
15:54 | 22.01.2019
В Пермском крае начнут работать программные комплексы по моделированию транспортных потоков
15:12 | 22.01.2019
На бывшего вице-губернатора Зауралья Романа Ванюкова завели новые уголовные дела. Всплыли еще два эпизода
15:10 | 22.01.2019
Спасатели нашли двух туристок из Екатеринбурга, которые трое суток провели в горах. Одна - без признаков жизни
14:59 | 22.01.2019
В Соликамске жильцам дома вернут более трехсот тысяч за горячую воду на общедомовые нужды
14:44 | 22.01.2019
В Зауралье бизнесмена через суд обязали снести самовольную постройку на охраняемом государством озере Малое Медвежье
14:27 | 22.01.2019
В феврале в Кургане стартует IX городской фестиваль молодых семей
13:45 | 22.01.2019
В Перми начинается городской этап конкурса «Учитель года»
13:27 | 22.01.2019
Уральцы вошли в топ самых самостоятельных россиян
13:25 | 22.01.2019
Открыта регистрация на зимнюю сессию «Молодежного форума»
12:43 | 22.01.2019
Пермский губернский оркестр отправится на самый крупный в Европе фестиваль военных и духовых оркестров
12:34 | 22.01.2019
В Перми открылась выставка к 75-летию снятия блокады
12:34 | 22.01.2019
Уральская электронная таможня пополнила бюджет на 11 миллиардов рублей
12:01 | 22.01.2019
Бизнесвумен из Невьянска предстанет перед судом за налоговые махинации
11:17 | 22.01.2019
Трудоустроился: бывший вице-мэр Екатеринбурга занял должность гендиректора дочки «Газпромбанка»
10:34 | 22.01.2019
Пропавших на севере Свердловской области туристок ищут третьи сутки
10:22 | 22.01.2019
В суде Кургана начался процесс по делу челябинской банды, сбывавшей поддельные деньги в трех регионах Урала
10:17 | 22.01.2019
Свердловская область может получить из федерального бюджета средства на сохранение лесов и ликвидацию свалок
10:10 | 22.01.2019
В Курганской области медикам увеличат оклады в 1,5 раза: «Это требование министерства»
10:09 | 22.01.2019
В Екатеринбурге на улице Свердлова девушка на Lada Priora снесла дорожное ограждение