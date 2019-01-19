Жителя Прикамья обвиняют в убийстве пасынка

17:31 | 22.01.2019

По факту смерти 31-летнего жителя села Ляды Пермского района возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Тело мужчины с ножевым ранением было обнаружено в его квартире в ночь на 13 января, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что к преступлению причастен отчим погибшего: вечером 12 января, будучи пьян, он поссорился с пасынком и ударил его ножом в грудь.



Обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.