Пермяки могут отправиться на север прямыми рейсами

17:23 | 22.01.2019

С января из пермского аэропорта можно вылететь в Новый Уренгой, Салехард, Нижневартовск и Ноябрьск, сообщает минтранс Пермского края.



Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с января 2019 года запустила прямые рейсы в северные регионы России. Из «Большого Савино» можно вылететь в Салехард, Новый Уренгой, Нижневартовск и Ноябрьск. На маршрутах работают 50-местные CRJ-200.



Рейс Пермь – Новый Уренгой выполняется по вторникам и четвергам, вылет в 14:20. Из Нового Уренгоя вылет по вторникам и четвергам в 10:50.



Из Перми в Салехард вылет по понедельникам в 13:40, по пятницам - в 07:40. Обратный рейс - по понедельникам в 11:00 и по пятницам в 17:00.



Самолет по маршруту Пермь – Нижневартовск по средам вылетает в 16:10, по воскресеньям - в 17:50. Нижневартовск – Пермь - в среду в 19:30 и в воскресенье в 21:00.



Рейс Пермь – Ноябрьск отправляется в среду в 09:50 и в воскресенье в 11:30. В обратном направлении - в среду в 13.00 и в воскресенье в 14:40. Время отправления везде местное.



Билет стоит от 5825 рублей в одну сторону. Купить билеты можно на сайте авиакомпании uvtaero.ru и в авиакассах аэропорта «Пермь».