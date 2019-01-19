В Пермском крае начнут работать программные комплексы по моделированию транспортных потоков

15:54 | 22.01.2019

Государственное краевое учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД Пермского края) провело аукцион, по итогам которого заключило договор с компанией «А+С Транспроект» на поставку программных комплексов PTV Vissim и PTV Visum. Технологии будут использованы для моделирования транспортных потоков и оптимизации сигнальных планов светофорных объектов. Комплексы уже получены ЦБДД. Общая цена договора чуть более 12 млн руб.



«Благодаря программным продуктам PTV мы сможем эффективнее решать транспортные проблемы края, совершенствовать транспортную инфраструктуру и повышать уровень транспортного обслуживания населения. В частности, благодаря программным комплексам возобновится работа с транспортной моделью Пермского края для краткосрочного и стратегического транспортного планирования региона», — отметил заместитель директора ГКУ «ЦБДД Пермского края» Михаил Бобров.



Транспортные модели, созданные при помощи программы PTV Visum, помогают рассчитать прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков и оценить эффект от реализации предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.



PTV Vissim реализует принципы имитационного моделирования на микроуровне, непрерывно моделируя в режиме имитации движение каждого автомобиля в пределах дорожной сети с учетом заданных поведенческих моделей. Благодаря решению можно моделировать сети с различными типами узлов и оценивать влияние разнообразных форм перекрестков на пропускную способность дорог, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных остановках с учетом движения трамваев и автобусов.



«Транспортное моделирование стало полноценным инструментом градостроителя и востребовано как проектировщиками, так и региональными администрациями. Благодаря последовательному транспортному моделированию решается важная стратегическая задача улучшения транспортной ситуации в российских регионах. Современный подход к моделированию транспортных потоков и светофорному регулированию поможет постепенно выстроить в Пермском крае интеллектуальную транспортную систему. Мы не впервые работаем в этом регионе — первая поставка программного обеспечения была в 2008 году, тогда же мы разработали транспортную модель Пермского края», — отметил директор по развитию «А+С Транспроект» Кристиан Бёттгер.



Отметим, ГКУ «ЦБДД Пермского края» — государственное учреждение, решающее вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений в регионе. Центр безопасности дорожного движения Пермского края включает в себя десять участков, которые обслуживают города и крупные населенные пункты края, такие, как Пермь, Березники, Верещагино, Губаха, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чернушка, Чусовой и другие.



«А+С Транспроект» – российский центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.