Пермь: новости дня
15:54 | 22.01.2019
В Пермском крае начнут работать программные комплексы по моделированию транспортных потоков
«Благодаря программным продуктам PTV мы сможем эффективнее решать транспортные проблемы края, совершенствовать транспортную инфраструктуру и повышать уровень транспортного обслуживания населения. В частности, благодаря программным комплексам возобновится работа с транспортной моделью Пермского края для краткосрочного и стратегического транспортного планирования региона», — отметил заместитель директора ГКУ «ЦБДД Пермского края» Михаил Бобров.
Транспортные модели, созданные при помощи программы PTV Visum, помогают рассчитать прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков и оценить эффект от реализации предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.
PTV Vissim реализует принципы имитационного моделирования на микроуровне, непрерывно моделируя в режиме имитации движение каждого автомобиля в пределах дорожной сети с учетом заданных поведенческих моделей. Благодаря решению можно моделировать сети с различными типами узлов и оценивать влияние разнообразных форм перекрестков на пропускную способность дорог, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных остановках с учетом движения трамваев и автобусов.
«Транспортное моделирование стало полноценным инструментом градостроителя и востребовано как проектировщиками, так и региональными администрациями. Благодаря последовательному транспортному моделированию решается важная стратегическая задача улучшения транспортной ситуации в российских регионах. Современный подход к моделированию транспортных потоков и светофорному регулированию поможет постепенно выстроить в Пермском крае интеллектуальную транспортную систему. Мы не впервые работаем в этом регионе — первая поставка программного обеспечения была в 2008 году, тогда же мы разработали транспортную модель Пермского края», — отметил директор по развитию «А+С Транспроект» Кристиан Бёттгер.
Отметим, ГКУ «ЦБДД Пермского края» — государственное учреждение, решающее вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений в регионе. Центр безопасности дорожного движения Пермского края включает в себя десять участков, которые обслуживают города и крупные населенные пункты края, такие, как Пермь, Березники, Верещагино, Губаха, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чернушка, Чусовой и другие.
«А+С Транспроект» – российский центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.
© «Вечерние Ведомости»
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