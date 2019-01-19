В Перми начинается городской этап конкурса «Учитель года»

13:45 | 22.01.2019

23 января в 15:00 во Дворце детского (юношеского) творчества (улица Сибирская, 27а) состоится церемония открытия конкурса «Учитель года-2019». Он пройдет в нашем городе в 30-й раз.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в этом году особенность педагогического состязания определяет ориентация на воспитательную деятельность работников учебных заведений. Конкурс проходит по пяти номинациям: традиционным – «Учитель» и «Педагог дошкольного образовательного учреждения», а также «Классный руководитель», «Заместитель директора по воспитательной работе» и по «Социально-педагогической» номинации, в которой принимают участие социальные педагоги и педагоги-психологи.



В заочном этапе конкурса участвовали более 150 человек, по результатам видеофрагментов занятий с детьми и написания эссе было отобрано по 10 лучших участников в каждой номинации, а в номинации «Учитель» сразу 12 участников.



С 28 января по 1 февраля пройдут очные испытания, по результатам которых будут определены победители. Творческие испытания конкурса – открытые уроки, методические семинары, дебаты, блиц-выступления и мастер-классы – будут проходить на базе детских садов №287 и «ЭкоСад», а также в школах №12 и №77.



Оценивать участников в этот раз будут не только эксперты в области науки, но и практики. В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» в состав жюри вошла Анастасия Шлемко, воспитатель из подмосковного города Химки, абсолютный победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018». С началом конкурсных испытаний к работе в жюри в номинации «Учитель» приступит Сергей Кочережко, директор школы международного детского центра «Артек», абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2015».