Открыта регистрация на зимнюю сессию «Молодежного форума»

13:25 | 22.01.2019

27-28 февраля в Перми на полюбившейся пермякам площадке завода им. Шпагина пройдет зимняя сессия «Молодежного форума. Пермский период». Регистрация на мероприятия форума уже началась. Подать заявку на зимнюю сессию форума можно на официальном сайте (permfest.timepad.ru/event/889045).



Форум станет прикладной площадкой для реализации потенциала молодежи Пермского края. «Конвейер проектов» пройдет в рамках «нулевого» дня форума (27 февраля) по двум направлениям: «Бизнес и инновации» и «Социальные проекты». Молодые люди, заявившиеся на форум со своими проектами, получат возможность не только презентовать их, но и в дальнейшем реализовать свои идеи на практике, получив краевой грант. Также каждый сможет получить консультацию по своему проекту у федеральных и региональных экспертов форума, приглашенных гостей.



Программа основного дня Форума будет наполнена воркшопами и прикладными площадками в сфере проектирования в различных сферах от бизнеса до культурной индустрии, событийного волонтерства, внешнего и внутреннего туризма, молодежных медиа. Спикерами форума выступят молодые предприниматели, дипломаты, блогеры, государственные деятели и деятели искусства — те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает смелые идеи, создает тренды.