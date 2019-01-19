Пермский губернский оркестр отправится на самый крупный в Европе фестиваль военных и духовых оркестров

12:43 | 22.01.2019

26 января Пермский губернский оркестр уезжает в Германию на самый крупный в Европе фестиваль военных и духовых оркестров. За месяц гастролей коллектив даст 17 концертов в 12 городах Германии. Европейская программа будет презентована пермякам 23 января.



«Классика. Пермский период» — так называется новая концертная программа-дефиле Пермского губернского оркестра, которую коллектив представит на Международном фестивале военных и духовых оркестров Musikparade в Германии.



Этот фестиваль является самым престижным фестивалем духовой музыки в Европе. Он представляет собой большой концертный тур по городам Германии, в котором принимают участие лучшие духовые оркестры мира.



Дефиле духового оркестра – это особая форма музыкально-хореографического выступления. Она включает в себя единую драматургию всего «спектакля», связывающую музыку и хореографию.



Уже девятый раз Пермский губернский оркестр покажет в Европе концертную программу, состоящую из музыки русских композиторов. В новой программе оркестра прозвучат произведения А. Бородина, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, П. Чайковского.



С 1 по 24 февраля оркестр даст 17 концертов в 12 городах Германии. Ожидается, что в общей сложности количество зрителей превысит 100 тысяч человек. Особенно стоит отметить, что 23 февраля, в День защитника Отечества, Пермский губернский оркестр выступит в Берлине.



Пермяки смогут бесплатно увидеть программу, которую оркестр представит в Германии. 23 января в 14:00 в СК им. Сухарева состоится генеральная репетиция программы-дефиле «Классика. Пермский период». Вход на репетицию свободный.