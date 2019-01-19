В Перми открылась выставка к 75-летию снятия блокады

12:34 | 22.01.2019

В Музее истории Индустриального района г. Перми на площадке «Детско-юношеского центра «Рифей» открылась выставка «900 дней мужества». Временная экспозиция приурочена к 75-летию снятия блокады Ленинграда.



На выставке представлены копии материалов из фондов московского Музея Победы. Экспозиция предоставлена по договору о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Территория Победы».



Посетители могут увидеть плакаты и графические работы, созданные художниками блокадного Ленинграда. Уникальные фотоматериалы из фондовых коллекций Музея Победы помогают проследить историю героической обороны, начиная от сообщения о начале войны и заканчивая материалами о восстановлении города после праздничных залпов 1944-го года.



Ленинград, выдержавший смертельную схватку с врагом и преодолевший все тяготы блокады, стал символом мужества советского народа.



Выставка продлится до 3 февраля 2019 года.