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Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит «Уралкалию» продлить работу СКРУ-2
Бенефициаром поправок станет «Уралкалий», который ведет добычу на аварийном руднике «Соликамск-2». В прошлом году приток рассола на руднике резко вырос, что побудило компанию искать дополнительные варианты его утилизации для продления срока работы шахты.
«Уралкалий» в июле прошлого года проинформировал правительство о рисках затопления рудника. Глава Ростехнадзора Алексей Алешин прокомментировал ситуацию: «Учитывая, что существует риск негативного развития ситуации, эксперты и научные организации предлагают разработать дополнительные мероприятия по снижению водопритока в рудник, рассмотрев вариант сброса природных рассолов в подсолевые горизонты».
Помимо размещения в подземных коллекторах, рассматривался вариант сброса рассола в водные объекты - за получением такого разрешения компания летом обращалась в профильные ведомства.
Добыча калийных и магниевых солей сопровождается образованием высокоминерализованных сточных вод. Они накапливаются в специальных резервуарах, а затем перекачиваются в шламохранилища, емкость которых ограничена. Часть сточных вод затем используется в технологическом процессе закладки отработанного шахтного пространства, а избытки нужно утилизировать.
Закачка таких вод в подземные коллекторы (поглощающие горизонты), по данным научных исследований, является наиболее безопасным способом их удаления с точки зрения охраны окружающей среды, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Другими способами их утилизации в мировой практике являются выпаривание (актуально для жаркого климата, но сопровождается загрязнением воздуха), строительство дополнительных накопительных ёмкостей (что означает нерациональное использование большого количества земельных участков) и сброс в поверхностные водные объекты (что оказывает негативное воздействие на окружающую среду), отмечает Минприроды.
Для сокращения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается, что размещение сточных вод будет осуществляться только в случае выполнения недропользователем недр ряда требований. В частности, необходимо получение положительного заключения госэкспертизы о пригодности участка недр для размещения. Это не должно наносить вреда запасам подземных вод, поставленным на баланс для питьевого водоснабжения, лечебных или промышленных целей. Кроме того, должна быть утверждена проектная документация на строительство подземных сооружений для размещения в недрах вод.
© «Вечерние Ведомости»
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