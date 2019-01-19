Пермь: новости дня
19:52 | 21.01.2019
В Перми грядет масштабное обновление муниципального автобусного парка
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость налаживания работы общественного транспорта. В регионе будет внедрена новая модель транспортного обслуживания, благодаря которой люди получат гарантированное расписание автобусов и проезд по разумным ценам, а подрядчики – деньги за то, что автобусы приезжают вовремя и находятся в нормальном состоянии. «Преобразование транспортной модели начнется с Перми. Для этого в краевом бюджете предусмотрели средства на закупку новых трамваев и автобусов, ремонт трамвайной сети. Финансирование с городом предусмотрено на паритетных началах», - заявлял глава Прикамья.
По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, закупка автобусов проходит в рамках реализации новой транспортной модели Перми. Такое масштабное обновление муниципального автобусного парка происходит впервые за последние десятилетия. «Подвижной состав придет уже полностью технически оснащенным: в автобусах будут установлены современные системы кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, для информирования пассажиров в салонах будут оборудованы специальные мониторы, - подчеркнула Людмила Гаджиева. - Частные перевозчики периодически обновляют свой подвижной состав, поэтому муниципальный автобусный парк должен иметь возможность конкурировать на достойном уровне при участии в конкурсах на маршрутах. Следующим этапом реализации новой модели станет поэтапная закупка новых трамваев. Для этого уже сейчас идет разработка конкурсной документации».
Предполагается, что первые 20 автобусов поступят в МУП «Пермгорэлектротранс» уже в первом квартале 2019 года. Полностью поставка будет завершена в апреле этого года. Уже готовится техническая база для обслуживания нового подвижного состава. Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров.
Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более удобного доступа пассажиров в салон.
Концепция, в рамках которой приобретаются автобусы, направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.
Одним из ключевых этапов преобразования транспортной системы является обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев – 15 лет. Этого планируется достичь в том числе за счет ужесточения требований к перевозчикам, участвующим в конкурсе. В условиях конкурса будет прописано обновление подвижного состава, техническое оснащение автобусов, а также качество обслуживания пассажиров. В результате у департамента появится больше механизмов воздействия на перевозчика и контроля за организацией перевозок в Перми.
Исполнение проекта предусмотрено в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:30 | 21.01.2019
В Свердловской области пенсионер отправил Путину свою надбавку к своей пенсии в 43 рубля. Интересно, что на эти деньги президент сможет купить?
21:59 | 21.01.2019
Отловом бродячих собак в Екатеринбурге снова займётся «Спецавтобаза»
21:35 | 21.01.2019
Дизайнеры из Екатеринбурга предлагают переоборудовать заброшенную больницу в Зелёной Роще в жилой комплекс
19:52 | 21.01.2019
В Перми грядет масштабное обновление муниципального автобусного парка
18:05 | 21.01.2019
Выставка «Образование и карьера-2019» собрала почти 57 тысяч посетителей
17:59 | 21.01.2019
За выходные с пермских улиц вывезено около 22 тысяч кубометров снега
17:50 | 21.01.2019
Пропавших на севере Свердловской области туристок пока не нашли: в поисковой операции задействовали вертолет
17:36 | 21.01.2019
В Каменске-Уральском прокуратура начала проверку по факту травмирования школьницы на уроке физкультуры
17:28 | 21.01.2019
«Горьковка» презентует проект «Антология пяти чувств»
17:24 | 21.01.2019
Евгений Куйвашев возглавил медиарейтинг губернаторов УрФО
17:15 | 21.01.2019
Бизнесмен из «списка Титова» обвиняет правительство Свердловской области и руководство СвЖД в махинациях с бюджетными деньгами
17:12 | 21.01.2019
Пермяки могут быстрее добираться до Пекина
17:00 | 21.01.2019
Новые низкопольные автобусы поступят в Пермь в первом квартале 2019 года
16:45 | 21.01.2019
Пьяный тагильчанин ограбил женщину-таксиста
15:38 | 21.01.2019
Свердловский облсуд вынес приговор участникам массовых беспорядков в Цыганском поселке Екатеринбурга
14:57 | 21.01.2019
Ревнивому свердловчанину, зарезавшему собутыльника, вынесли приговор
14:56 | 21.01.2019
По вопросам расселения из аварийного жилья пермяков будут принимать по новому адресу
14:22 | 21.01.2019
За прошлый год в Перми было совершено более 13 млн поездок по льготным проездным документам
13:53 | 21.01.2019
На Тюменской трассе под Богдановичем «десятку» откинуло под фуру: шесть пострадавших
13:44 | 21.01.2019
В Екатеринбурге открылись еще две пиццерии международного бренда
13:41 | 21.01.2019
Представительство соцсети «ВКонтакте» появится в Екатеринбурге
13:37 | 21.01.2019
В Шадринске автоледи сбила ребенка, подвезла его до дома и уехала
13:07 | 21.01.2019
Около 3,8 тысячи человек окунулись в Перми в купели Крещенской ночью
12:59 | 21.01.2019
Губернатор наградил пермяков, отличившихся при спасении людей на пожаре в бизнес-центре
12:54 | 21.01.2019
В Ревде продолжается модернизация теплосетевого хозяйства за счет инвесторов-частников
12:54 | 21.01.2019
«Горьковка» приглашает на презентацию книги и заседания клубов
12:46 | 21.01.2019
В Перми ожидается похолодание
12:25 | 21.01.2019
В Пермском филиале «Т Плюс» популяризируют профессию энергетика
12:18 | 21.01.2019
В Екатеринбурге арбитражный суд признал «Малину ТВ» банкротом
11:37 | 21.01.2019
На борьбу со снегопадом в Свердловской области было брошено более 300 единиц техники
11:25 | 21.01.2019
МЧС: в крещенских купаниях приняли участие более 20 тысяч зауральцев
11:12 | 21.01.2019
Прошедшей ночью в Екатеринбурге загорелся СКБ-банк на Куйбышева