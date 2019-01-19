В Перми грядет масштабное обновление муниципального автобусного парка

19:52 | 21.01.2019

Администрация Перми подвела итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. По итогам аукционов в Пермь поставят автобусы марки Volgаbus. Экономия бюджетных средств при проведении обоих аукционов составила 40,8 млн рублей за счет снижения цены поставщиком. Сэкономленные средства будут направлены на нужды транспортной отрасли.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость налаживания работы общественного транспорта. В регионе будет внедрена новая модель транспортного обслуживания, благодаря которой люди получат гарантированное расписание автобусов и проезд по разумным ценам, а подрядчики – деньги за то, что автобусы приезжают вовремя и находятся в нормальном состоянии. «Преобразование транспортной модели начнется с Перми. Для этого в краевом бюджете предусмотрели средства на закупку новых трамваев и автобусов, ремонт трамвайной сети. Финансирование с городом предусмотрено на паритетных началах», - заявлял глава Прикамья.



По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, закупка автобусов проходит в рамках реализации новой транспортной модели Перми. Такое масштабное обновление муниципального автобусного парка происходит впервые за последние десятилетия. «Подвижной состав придет уже полностью технически оснащенным: в автобусах будут установлены современные системы кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, для информирования пассажиров в салонах будут оборудованы специальные мониторы, - подчеркнула Людмила Гаджиева. - Частные перевозчики периодически обновляют свой подвижной состав, поэтому муниципальный автобусный парк должен иметь возможность конкурировать на достойном уровне при участии в конкурсах на маршрутах. Следующим этапом реализации новой модели станет поэтапная закупка новых трамваев. Для этого уже сейчас идет разработка конкурсной документации».



Предполагается, что первые 20 автобусов поступят в МУП «Пермгорэлектротранс» уже в первом квартале 2019 года. Полностью поставка будет завершена в апреле этого года. Уже готовится техническая база для обслуживания нового подвижного состава. Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров.



Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более удобного доступа пассажиров в салон.



Концепция, в рамках которой приобретаются автобусы, направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.



Одним из ключевых этапов преобразования транспортной системы является обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев – 15 лет. Этого планируется достичь в том числе за счет ужесточения требований к перевозчикам, участвующим в конкурсе. В условиях конкурса будет прописано обновление подвижного состава, техническое оснащение автобусов, а также качество обслуживания пассажиров. В результате у департамента появится больше механизмов воздействия на перевозчика и контроля за организацией перевозок в Перми.



Исполнение проекта предусмотрено в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.