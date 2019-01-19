«Горьковка» презентует проект «Антология пяти чувств»

17:28 | 21.01.2019

24 января в 17:00 в краевой библиотеке имени Горького состоится презентация мультижанрового проекта «Антология пяти чувств».



Каждый месяц в течение года в «Горьковке» будут проходить встречи, популяризирующие искусство разных периодов истории ХХ века. Это будет своеобразный марафон, знакомящий с книжным наследием, музыкальными и театральными российскими шедеврами, пермскими фэшн-продуктами. Участниками проекта станут музыканты, художники, дизайнеры, модельеры, визажисты, кулинары, театральные и танцевальные коллективы, ювелирные и парфюмерные салоны.



«Сегодня библиотека – не только информационный центр, но и медиапространство с особым наполнением, где проходят мастер-классы, клубы, семинары. Мы хотим показать, каким информационным кладезем обладает «Горьковка». Это уникальные дореволюционные издания, нотные сборники, грампластинки, газеты и журналы, полнотекстовые базы. Наши встречи будут погружать читателей в различные виды искусств с помощью особенной атмосферы, чтобы пробудить интерес к музыке, моде, кулинарии, миру ароматов», - поделилась заведующая отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей библиотеки им. Горького Римма Зыкова.



На презентации состоится «дегустация чувств» (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). В программе – показ фрагмента коллекции «Русские красавицы» уникального пермского дизайнера Игоря Касева (его основная профессия - слесарь); знакомство с парфюмерными тенденциями от салона «Золотая роза»; выставка шедевров полиграфического искусства дореволюционного и советского времени; выступление лауреатов всероссийских и международного конкурсов Татьяны Виноходовой (сопрано) и Марии Алексеевой (фортепиано); танцевальной студии «ТангоЛайф».



Авторы проекта «Антология пяти чувств» расскажут о программе на весь 2019 год.



Презентация состоится в конференц-зале (ул. Ленина, 70, 3 этаж, левое крыло). 16+



Организаторы проекта «Антология пяти чувств»: Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и продюсерская группа «Грейты».