По вопросам расселения из аварийного жилья пермяков будут принимать по новому адресу

14:56 | 21.01.2019

С 22 января пермяков по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда будут принимать по адресу: улица Монастырская, 119.



Управление жилищных отношений администрации Перми информирует о смене адреса офиса для приема граждан по вопросам расселения из аварийного жилья. С 22 января прием граждан будет осуществляться по адресу: улица Монастырская, 119 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00. Более подробная информация здесь: gorodperm.ru/actions/housing/slum_clearance.