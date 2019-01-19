Пермь: новости дня
14:22 | 21.01.2019
За прошлый год в Перми было совершено более 13 млн поездок по льготным проездным документам
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, самыми востребованными стали проездные на 60 поездок. Так, школьники пополнили проездные на 60 поездок 40 010 раз, на 90 – 3 336 раз, на 120 – всего 146 раз. Студенты пополнили проездные на 60 поездок 118 825 раз, на 90 – 7 127 раз, на 120 – 370 раз. Пенсионные проездные были пополнены на 60 поездок 113 726 раз, на 90 – 8 818 раз, на 120 – 365 раз.
В настоящее время к системе подключены автобусные маршруты №1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75 и 80. Также с данными работают трамвайные маршруты №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13 и троллейбусные маршруты №1, 5, 8, 10, 12 и 13.
Напомним, в прошлом году была добавлена возможность дополнительного пополнения проездных документов на 30, 60, 90 и 120 поездок. Также стало возможным заблокировать утерянный проездной документ, заполнив электронную форму обращения на сайте МКУ «Гортранс».
© «Вечерние Ведомости»
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