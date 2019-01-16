Губернатор Максим Решетников наградил бойцов пермской Росгвардии

14:33 | 20.01.2019

18 января в Прикамье отпраздновали 30-летие со Дня образования отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Пермскому краю. С поздравлениями в адрес сотрудников пермского ОМОНа обратились руководство войск национальной гвардии РФ, представители органов исполнительной и законодательной власти Пермского края и города Перми, силовых ведомств и военных образовательных учреждений города Перми и Пермского края. В торжественной обстановке 24 сотрудникам отряда особого назначения были вручены ведомственные и государственные награды, четверым из них — благодарственные письма губернатора Пермского края.



Глава Прикамья Максим Решетников поздравил ветеранов и действующих сотрудников ОМОНа и пожелал им сил, успехов, напористости и энергии: «Несмотря на то, что ситуация в стране спокойная и мы стабильно развиваемся, в первую очередь вам надо быть наготове, потому что жизнь все равно постоянно подкидывает новые задачи, — сказал губернатор. — Требования к уровню вашего профессионализма, навыкам постоянно растут. И вы этому уделяете пристальное внимание, но, наверное, все это будет бессмысленно и бесполезно, если не будет того самого характера, того чувства, что товарищ спину прикроет, которое, как мы все прекрасно знаем, в вашем подразделении на самом высочайшем уровне».



Благодарственные письма губернатора вручены лейтенантам Юрию Останину и Илье Яскину, а также майорам Андрею Плешкову и Игорю Самодурову.



Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников также подчеркнул, что от степени оперативности и уверенности, с которой бойцы ОМОНа выполняют свои задачи, во многом зависят и те задачи, которые стоят перед представителями власти, в частности, президента и губернатора.



Командир пермского ОМОН Росгвардии, полковник полиции Игорь Грачев в свою очередь заявил, что жители региона могут жить и трудиться на благо Отечества спокойно, потому что «у них есть пермский ОМОН — гарант мира, спокойствия и стабильности на нашей Прикамской земле».



Отряду мобильному особого назначения по Пермскому краю исполняется 30 лет. С 2016 года ОМОН входит в структуру Национальной гвардии РФ.



За годы службы бойцы Отряда неоднократно выезжали в командировки для охраны порядка и общественной безопасности в другие регионы России, такие, как города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ижевск. Личный состав Отряда принимал участие в обеспечении общественной безопасности граждан в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских и ХI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи Краснодарского края.



Всего за время существования ОМОНа личный состав отряда более 50 раз направлялся для выполнения служебно-боевых заданий в зоны вооруженного конфликта.



Останин Юрий Анатольевич — командир катера моторизованного взвода отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю, лейтенант полиции.



Плешков Андрей Владимирович — старший инженер-сапер инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю, майор полиции.



Самодуров Игорь Николаевич — начальник инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю, майор полиции.



Яскин Илья Алексеевич — командир моторизованного отделения № 1 моторизованного взвода отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю, лейтенант полиции.