Пермяки могут поучаствовать в зимнем учете водоплавающих птиц

19:22 | 18.01.2019

В прошлом году в пермских водоемах было замечено 637 крякв.



Управление по экологии и природопользованию администрации Перми приглашает всех желающих принять участие в подсчете обитателей малых рек и незамерзающих водоемов. Прогулка начнется в воскресенье, 20 января, на остановке «ул. Хохрякова» в 11:00, далее маршруты пройдут по долинам рек Данилихи, Егошихи, Ивы и их притоков.



Свои наблюдения за зимующими водоплавающими необходимо отправлять в группу в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/soloveyperm). В сообщении необходимо указать место, количество водоплавающих, которые были замечены, и прикрепить фото. Написав список команды, участники получат специальный сертификат участника акции.



Желающим принять участие в акции даются следующие рекомендации – в день учета на намеченный маршрут лучше выйти утром (в морозный день можно во второй половине дня). Нужно подойти как можно ближе к птицам и постараться пересчитать их два или три раза, потом сразу записать результат. Визуальный подсчет лучше подкрепить фотосъемкой. По возможности, отдельно подсчитать самцов и самок. Селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками.



Ежегодно в Перми остается зимовать около 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. К их числу относится около 300 особей кряквы обыкновенной, которая адаптировалась к условиям города. Учет помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток, у нас зимуют, и в каком количестве.