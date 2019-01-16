В Перми оборудованы места для купаний в Крещение

19:05 | 18.01.2019

В этом году пермяки, желающие окунуться в прорубь, смогут сделать это в ночь на 19 января в трех точках города, а также в Пермском районе.



В этом году, как и в прошлом, на территории города будут оборудованы три места для купания. Однако в связи с тем, что ведутся работы по очистке ложа Мотовилихинского пруда, решено оборудовать новое место для купелей в Ленинском районе Перми. Таким образом, совершить православный обряд можно будет в Свердловском районе – на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря), в Мотовилихинском районе – в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) и в Ленинском районе – на городском пляже по адресу: улица Камская 2-я.



Так, на территории городского пляжа установили две временные купели на берегу, в 100 метрах от реки. Решение об этом было принято комиссией, в которую вошли представители администрации Ленинского района, МЧС и духовенства, для обеспечения безопасности жителей города (нахождение людей на льду небезопасно, так как лед очень тонкий, и местами на Каме есть проталины). Также там будут установлены три армейские палатки: две для переодевания (мужская, женская), одна штабная палатка с тепловой пушкой для обогрева сотрудников. Предусмотрено ограждение места проведения мероприятия. В купелях будет обеспечена постоянная циркуляция воды из реки Кама.



Все купели будут освящены. Также их оснастят специальными поручнями и сходнями. Вблизи оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Для обеспечения безопасности жителей будут дежурить спасатели Пермской городской службы спасения, народные дружинники и представители казачества.



18 января проведена проверка готовности купелей в установленных местах.



Кроме того, желающие окунуться в купель могут сделать это на территории Пермского района в семи сельских поселениях. Так, например, специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб будет организовано в селе Гамово на Тиминском пруду за храмом в честь Преображения Господня. В селе Лобаново оборудуют сразу две купели, на реке Мулянке перед въездом в деревню Кочкино сразу от моста и в селе Кольцово на реке Сыра перед автомобильным мостом. Дополнительную информацию о работе купелей можно уточнить в храмах и монастырях, которые занимаются организацией мест купаний на своих территориях.



Полный список мест проведения Крещенских купаний в Перми и Пермском районе 18-19 января можно найти здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/mesta_dla_kupanija_v_Kreshhenije_2019_g.docx.