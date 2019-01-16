Пермякам напоминают о правилах безопасности при пользовании газом

17:59 | 18.01.2019

При запахе газа нужно звонить 04, с мобильного — 104.



Почувствовав запах газа в квартире, нужно:



1. Открыть все двери и окна, чтобы проветрить помещение.



2. Закрыть вентили на газопроводах и приборах.



3. Покинуть помещение, из незагазованного места позвонить в аварийную службу 04, с мобильного телефона – 104.



4. Ни в коем случае не включать электрические приборы, не зажигать огонь и не курить в помещении.



Почувствовав запах газа в подвале, подъезде, на улице, нужно:



1. Постараться удалить людей из загазованной среды и сообщить им о мерах предосторожности.



2. Позвонить в аварийную службу 04, с мобильного телефона – 104 из незагазованного места.



3. До прибытия аварийной бригады организовать проветривание загазованных помещений.



4. Не использовать электроосвещение и лифт. Не допускать появления открытого огня или искры.



Соблюдение этих простых правил поможет уберечься от опасности.