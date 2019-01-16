Пермь: новости дня
17:51 | 18.01.2019
В пермском МФЦ открыли окно для предпринимателей
«В окне «МФЦ для бизнеса» заявители имеют возможность получить более 150 видов услуг. Например, подать документы на открытие расчетного банковского счета, получить консультацию по налогам и сборам, оформить разрешение на строительство, на установку рекламных конструкций, оформить заявку на предоставление места для размещения нестационарных торговых объектов или на подключение объекта к инженерным сетям», – рассказала начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова.
Пока специализированная зона для поддержки предпринимателей на ул. Окулова,75/1 работает в тестовом режиме, однако организаторы рассчитывают, что со временем она станет местом, где бизнесмены смогут получить всестороннюю поддержку.
«Здесь должно быть комфортно, уютно, чтобы предприниматель достигал максимального эффекта в продвижении своего бизнеса в одном месте», – считает Илья Неустроев, генеральный директор АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», которое реализует создание ЦОУ «Мой бизнес».
В настоящий момент около 20% заявителей центров «Мои документы» – представители бизнес-сообщества. В 2018 году региональные МФЦ оказали субъектам МСП 258,5 тысячи услуг, прирост по сравнению с 2017 годом на 33% (тогда было принято 193,6 тысячи пакетов документов).
Часы приема заявителей в «окне» МФЦ: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Получить более подробную информацию можно по тел. 8 800 555 05 53 или на сайте Пермского краевого многофункционального центра mfc-perm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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