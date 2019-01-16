На выставке «Образование и карьера» пермские школьники смогут узнать о том, как попасть в «Золотой резерв»

17:45 | 18.01.2019

Выставка «Образование и карьера» будет работать до 20 января на Пермской ярмарке (шоссе Космонавтов, 59). В первый день работы участники и организаторы проекта «Золотой резерв» провели десятки консультаций по вопросам формирования рейтинга и заполнения электронного портфолио школьника.



Выставка-форум «Образование и карьера-2019» стала 21 межрегиональным мероприятием для школьников Пермского края и соседних регионов. Особенность выставки этого года заключается в том, что 90% деловой программы посвящено цифровизации образования. Так, в ходе круглого стола в первый день работы состоялась презентация четырех приоритетных проектов департамента образования администрации Перми – «Цифровая школа», «Золотой резерв», «Уникальные школы» и «Техно-Пермь».



Родители и ученики смогут познакомиться с этими проектами на площадках стенда городского департамента образования: здесь организованы мастер-классы, деловые и интеллектуальные игры, танцевальные флешмобы и творческие номера. Кроме этого, на консультационных площадках ребята и их родители смогут получить разъяснения по вопросам формирования рейтинга «Золотой резерв» и заполнения электронного портфолио школьника (portfolioperm.ru), узнать условия участия в мероприятиях проекта и перспективах подписания соглашений с ведущими предприятиями города.



- Более 50 крупных предприятий активно работают со школьниками города, поэтому выставка – это яркая площадка для взаимодействия и для показа тех инициатив, которые предлагают учебные заведения и социальные партнеры. Нам важно, чтобы на этой выставке ребенок и родители еще раз увидели уникальный продукт – электронное портфолио школьника: узнали, как можно работать с этим ресурсом, что будет интересно для самого ребенка и как уже сейчас может формироваться профессиональная стратегия школьника путем его участия в проекте «Золотой резерв», - подчеркнула Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации Перми.



В воскресенье, 20 января, насыщенная программа подготовлена для родителей детей дошкольного возраста. Малыши смогут получить практику в создании собственного мультфильма, а их родители – узнать, как развить логическое и алгоритмическое мышление у ребенка на основе линейного программирования.