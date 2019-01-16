Девятиклассники Пермского края готовятся сдавать итоговое собеседование по русскому языку

14:50 | 18.01.2019

С учебного года 2018/2019 итоговое собеседование введено для выпускников 9 классов как обязательное. Его успешная сдача будет являться условием допуска к государственной итоговой аттестации. Собеседование девятиклассники пройдут в своих школах. Оцениваться результаты будут по системе «зачет» или «незачет».



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина напомнила, что сдавать Основной государственный экзамен в этом учебном году будет более 28 тысяч девятиклассников. «Появление устного собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов было ожидаемо. Все-таки навык устной речи необходим в старшей школе, это неотъемлемая часть проектной деятельности, умения презентовать свою работу. К данной процедуре готовы все ее участники: дети, экзаменаторы-собеседники, эксперты по оцениванию. Каждый может ознакомиться с демоверсией на сайте ФИПИ. Уверена, все пройдет без сбоев, конечно, хочется, чтобы все ребята прошли этот этап успешно!» – прокомментировала Раиса Кассина.



Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.



Отметим, что заявления на участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за две недели до его проведения, то есть до 30 января включительно. Заявления подаются учащимися по месту их обучения.



Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Так как итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.



Ученица 9 «Г» класса пермской школы «Мастерград» Дарья Курсанина поделилась своими ожиданиями о предстоящем событии: «В этом году нам с одноклассниками предстоит пройти устное собеседование, чтобы получить допуск к экзаменам. Мы точно знаем, чего ожидать, потому что нас готовили к нему, мы много раз тренировались. Ничего такого, чего бы мы не знали, там нет. Хочется посоветовать всем девятиклассникам просто собраться, успокоиться и не воспринимать это как конец света. Все-таки, по сути, это обычный урок. Конечно, легкое волнение есть, но в целом никто сильно не переживает, настроены все получить «зачет»!»



Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершится не позднее, чем через пять календарных дней с даты его проведения. Таким образом, обучающиеся узнают о результатах не позднее 19 февраля 2019 года.



По словам специалистов краевого минобра, для спокойствия и контроля в местах проведения итогового собеседования могут присутствовать аккредитованные общественные наблюдатели, должностные лица Рособрнадзора, специалисты министерства образования и науки Пермского края.



Напомним, в прошлом году апробация итогового собеседования успешно прошла во всех школах Пермского края. Результаты прошлогодней апробации не влияли на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году.