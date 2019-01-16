Пермь: новости дня
14:35 | 18.01.2019
В Перми будет усилен контроль за уборкой снега во дворах и на улицах
Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Игорю Субботину усилить контроль за уборкой дворов и крыш от снега и наледи. Инспекционные рейды сотрудники районных администраций и департамента ЖКХ проведут в ближайшие выходные. В Свердловском, Ленинском, Дзержинском районах за соблюдением правил благоустройства проследит городская административно-техническая инспекция (АТИ).
- Сейчас должны мобилизоваться все: и дорожные службы, и управляющие организации. Выводите дополнительную технику, ручников. Жалобы поступают по уборке дорог Индустриального района. Во многие дворы иногда бывает сложно даже зайти. Управляющие компании уже должны выйти из режима новогодних праздников и начать нормально работать, - заявил глава города.
В 2018 году административно-техническая инспекция вела свою работу в границах центрально-планировочного района Перми. За год работы сотрудники инспекции выявили 15123 нарушения в сфере благоустройства. Результаты проверок АТИ направляются в департамент ЖКХ и районные администрации, которые контролируют устранение нарушений.
В департаменте ЖКХ напоминают, что ответственность за состояние крыш и дворов жилых домов лежит на управляющих компаниях, ТСЖ. Проведение работ по содержанию дома оплачивается его жильцами вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Своевременная уборка позволяет обезопасить людей от схода снега или падения сосулек с крыш.
На данный момент специалистами районных администраций проведено более 300 проверок содержания дворов. За нарушение правил благоустройства в отношении управляющих компаний составлено около 140 протоколов об административных правонарушениях.
На еженедельном штабе по благоустройству перед подрядными организациями поставлена задача: в снежную погоду проводить своевременную подсыпку и подметание улично-дорожной сети, очистку тротуаров, оперативно прочищать парковочные и заездные карманы, своевременно вывозить снежные валы.
По информации городского управления внешнего благоустройства, в настоящее время ежедневно в уборке задействовано порядка 240 единиц техники, ручную уборку осуществляют около 330 человек.
Напомним, замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района (gorodperm.ru/actions/blagoustroyasto/informationphones_uvb) и в МКУ «Благоустройство района». Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района. Телефоны можно найти здесь: gorodperm.ru/actions/jkh/useful_phones.
Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского, Свердловского района в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону: 212-78-01.
© «Вечерние Ведомости»
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