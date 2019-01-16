Министр образования и науки Пермского края расскажет о ЕГЭ-2019

13:31 | 18.01.2019

19 января на Межрегиональной выставке-форуме «Образование и карьера» подведут итоги Единого государственного экзамена прошлого года, а также расскажут о нововведениях ЕГЭ-2019. На вопросы родителей старшеклассников о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов ответит лично министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Те, кто не смогут лично присутствовать на собрании, смогут посмотреть прямую трансляцию или запись встречи в группе министерства образования и науки Пермского края «ВКонтакте» (vk.com/minobrperm) и в инстаграме министра (instagram.com/raisa_kassina).



Ежегодно вопрос сдачи Единого государственного экзамена актуален для тысяч выпускников школ и учащихся средних профессиональных образований. В 2018 году ЕГЭ в Прикамье сдавало более 13 тысяч человек (выпускники этого и прошлого годов, учащиеся СПО), в этом году число зарегистрировавшихся на ЕГЭ уже превысило 12 тысяч человек.



«Да, система ЕГЭ отработана, мы хорошо знакомы с механизмом Единого государственного экзамена, дети прекрасно знают, что они должны делать, но тревога перед экзаменами существует – так уж устроен человек! Родители должны понимать, что для подготовки к любому экзамену требуется повторить приличный объем материала. Порой дети не могут самостоятельно усвоить всю информацию. Им нужна помощь. Поэтому наше уже традиционное собрание проводится именно для родителей, ведь ребята ждут поддержки прежде всего от них», – отмечает министр.



В собрании примут участие ученые-психологи Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Они поделятся советами, как настроить ребенка на результативную подготовку и успешную сдачу экзаменов. Специалисты расскажут родителям, как без сильного стресса пережить столь важный этап в жизни каждого выпускника.



Собрание состоится 19 января 2019 года, начало в 12.15, на выставочной площадке «Пермская ярмарка» (Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж, конгресс-холл).